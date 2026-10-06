Азербайджанский эксперт рассказал о прогрессе Казахстана в реализации концепции «Слышащего государства»

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Роль Уполномоченного по правам человека в Казахстане усиливается, в том числе за счет развития сети его представителей в регионах. Об этом сообщил руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде.

Одним из ключевых изменений политолог назвал закон, принятый в 2022 году. По его оценке, он заложил основу для нового подхода к работе Уполномоченного по правам человека и расширил возможности института при взаимодействии с государственными органами.

«Прежде всего он закрепляет институционально право омбудсмена поднимать перед государственными органами вопросы, касающиеся реализации конституционных свобод казахстанских граждан, и добиваться исполнения», – сказал Велизаде.

Отдельно он остановился на работе представителей омбудсмена в регионах. Именно их Велизаде назвал важным звеном всей системы на местах.

«Роль региональных омбудсменов очень велика. Именно от их эффективной деятельности зависит, насколько чутко эта система будет работать, насколько она будет эффективно работать в новых условиях», – подчеркнул политолог.

По мнению Велизаде, значение имеет и взаимодействие омбудсмена с судами различных инстанций и правоохранительными органами. Это дает гражданам дополнительную возможность обращаться за поддержкой и добиваться реализации своих конституционных прав.

Изменения в работе института омбудсмена Велизаде рассматривает в контексте политических реформ последних лет. Он отметил, что они направлены на совершенствование государственных институтов и укрепление диалога между властью и обществом.

Политолог также напомнил о концепции «Слышащего государства». Одной из ее составляющих, по его словам, является обеспечение прав человека.

«Президент Казахстана акцентирует внимание на необходимости учета интересов широких масс при принятии важных решений, касающихся судьбы страны, а также делает акцент на необходимости более внимательного отношения к правам и обязанностям граждан, прежде всего на местах», – отметил Велизаде.

Дальнейшее совершенствование института омбудсмена он связывает с развитием системы государственного управления в целом.

«Совершенствование института омбудсмена наряду с совершенствованием практики государственного управления является залогом реализации не только концепции «Слышащего государства», но и концепции будущего развития казахстанского общества на годы вперед», – заключил Ильгар Велизаде.

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