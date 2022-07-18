Общество
Ажиотажный спрос и подорожание сахарного песка вызвал в Интернете новый всплеск мошенничества
Наталия Портнягина, Уральск

На сахаре провели

Ажиотажный спрос и подорожание сахарного песка вызвал в Интернете новый всплеск мошенничества, жертвами которого все чаще становятся западноказахстанцы.

Как отмечают в уполномоченных органах, ситуация по ценам на сладкий продукт в регионе сравнительно стабильная. 30 июня в область завезли три вагона сахара, или около 200 тонн. Оптовая цена – 517 тенге за кило. Прибавляем к этой сумме 15% и получаем ценник для конечного потребителя – 595 тенге.

В середине мая текущего года в одной из крупных торговых сетей цена на сахарный песок составляла 422 тенге, в апреле – 402 тенге за килограмм. Налицо не только стабильный рост, но и значительный разбег. К примеру, на сегодня в соседних магазинах, между которыми пять минут ходьбы, ценники варьируются от 580 до 740 тенге. Максимальная цена на сладкий продукт в Западном Казахстане составляет 960 тенге.

Понятно, что в этой ситуации население пытается самостоятельно запас­тись сахарком, столь неожиданно ставшим дефицитным. Одни стерегут его на прилавках социальных магазинов, по три кило в одни руки, другие норовят заказать его через Интернет, становясь при этом жертвами аферистов.

– Мошенники размещают объявление на ОLХ. Предлагают цену 350 тенге за кило. При этом предупреждают покупателей, что осуществляют только оптовые поставки – не менее 250 кило. Записывают данные заказчика, адрес, на который якобы будет направлен товар. А после получения задатка блокируют телефонные номера незадачливых покупателей, – поясняют полицейские.

На сегодня департамент полиции Западно-Казахстанской области зарегистрировал четыре досудебных расследования по факту мошенничества с сахаром на общую сумму в 769 тысяч тенге.

Популярное

Все
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-археологи
К древним городам и в лучшие музеи
Денег много не бывает
В свете новых угроз
Себя показали и на других посмотрели
Гимн земле и труду
Нужны совместные усилия
Клад ханов Золотой Орды
Хорошие каникулы – безопасные каникулы
Рейдерство: законодательный аспект
Справа и с правами
За работу!
Безопасность прежде всего
Не заплывать!
Сбалансированное развитие – основа качества жизни
Защитили честь страны
Где асфальт?
Поддержка и развитие потенциала
«Золото» в Загребе
Чемоданное настроение
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Конституционный суд: риски и ожидания
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Закон Республики Казахстан
Стоит ли Казахстану установить фиксированный курс тенге – ответ Нацбанка
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Казахстане – данные на июль
Прием документов на присуждение образовательных грантов стартовал в Казахстане
Токаев высказался о предательстве ряда руководителей КНБ РК
Закон Республики Казахстан
УЕФА наложен штраф на Казахстанскую федерацию футбола
Закон Республики Казахстан
Едкий дым в Таразе – в облакимате сделали срочное заявление
С нелегальными продавцами сахара будут бороться в Казахстане
Окаменелость рыбы с акватории реликтового океана Тетис нашли близ Нур-Султана
Евросоюз готов помочь Казахстану в возврате выведенных из страны активов
АО «KEGOC»: опережающее развитие НЭС Казахстана сейчас – требование времени
Сто секунд до катастрофы
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
45-градусная жара придет в Казахстан
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
Стали известны подробности убийства подростка в Алматы
Национальный курултай – возрожденная традиция для Нового Казахстана
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Что происходит с тенге – свежие данные
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии

Читайте также

Общество
Рейдерство: законодательный аспект
Общество
Следы обитания древних людей ищут в Казахстане ученые-архео…
Общество
Назван способ выйти из отпуска без стресса
Общество
Африканскую цаплю спасли рабочие в Актау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]