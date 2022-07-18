На сахаре провели

Ажиотажный спрос и подорожание сахарного песка вызвал в Интернете новый всплеск мошенничества, жертвами которого все чаще становятся западноказахстанцы.

Как отмечают в уполномоченных органах, ситуация по ценам на сладкий продукт в регионе сравнительно стабильная. 30 июня в область завезли три вагона сахара, или около 200 тонн. Оптовая цена – 517 тенге за кило. Прибавляем к этой сумме 15% и получаем ценник для конечного потребителя – 595 тенге.

В середине мая текущего года в одной из крупных торговых сетей цена на сахарный песок составляла 422 тенге, в апреле – 402 тенге за килограмм. Налицо не только стабильный рост, но и значительный разбег. К примеру, на сегодня в соседних магазинах, между которыми пять минут ходьбы, ценники варьируются от 580 до 740 тенге. Максимальная цена на сладкий продукт в Западном Казахстане составляет 960 тенге.

Понятно, что в этой ситуации население пытается самостоятельно запас­тись сахарком, столь неожиданно ставшим дефицитным. Одни стерегут его на прилавках социальных магазинов, по три кило в одни руки, другие норовят заказать его через Интернет, становясь при этом жертвами аферистов.

– Мошенники размещают объявление на ОLХ. Предлагают цену 350 тенге за кило. При этом предупреждают покупателей, что осуществляют только оптовые поставки – не менее 250 кило. Записывают данные заказчика, адрес, на который якобы будет направлен товар. А после получения задатка блокируют телефонные номера незадачливых покупателей, – поясняют полицейские.

На сегодня департамент полиции Западно-Казахстанской области зарегистрировал четыре досудебных расследования по факту мошенничества с сахаром на общую сумму в 769 тысяч тенге.