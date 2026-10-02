Азиада-2006: награды казахстанцев в 13-й соревновательный день

Азиада
Дана Аменова
корреспондент

Очередной соревновательный день подарил казахстанским болельщикам немало поводов для гордости

Фото: НОК РК

Казахстанские теннисистки Анна Данилина и Юлия Путинцева стали бронзовыми призёрами Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое в женском парном разряде, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК 

В полуфинале казахстанский дуэт встретился с представительницами Китайского Тайбэя Се Шувэй и Лян Эньшо. Матч завершился победой соперниц в двух сетах - 7:6 (7:3), 7:6 (7:5). Таким образом, Данилина и Путинцева завоевали бронзовые медали.

Напомним, ранее Юлия Путинцева также стала бронзовым призёром Азиады-2026 в одиночном разряде.

Также представительница сборной Казахстана по дзюдо Екатерина Токарева заняла третье место на Азиатских играх-2026, проходящих в Аичи и Нагое (Япония).

В схватке за бронзовую медаль весовой категории до 78 килограммов казахстанская дзюдоистка встретилась с представительницей Ирана Марьям Барбат. В итоге одержала победу и стала третьей.

Казахстанская велогонщица Рината Султанова стала серебряным призёром Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое (Япония) в омниуме. По итогам четырех дисциплин представительница команды Казахстана по велоспорту на треке набрала 133 очка и заняла второе место.

Победу одержала японка Юми Кадзихара, набравшая 136 очков. Бронзовым призёром стала Ли Сзе Винг из Гонконга с результатом 124 очка.

Ранее на Азиаде-2026 Султанова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке с раздельным стартом на шоссе.

Вместе с тем казахстанский борец вольного стиля Начын Куулар стал бронзовым призёром Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое.

В схватке за третье место в весовой категории до 65 килограммов представитель Казахстана встретился с Ким Кван Джином из КНДР.

После первого периода Куулар уступал со счётом 0:3. Во второй половине встречи казахстанец переломил ход встречи, набрал 7 баллов и одержал победу со счётом 7:5.

Таким образом, Начын Куулар принёс сборной Казахстана бронзовую медаль в мужской вольной борьбе.

Кроме того, казахстанский таеквондист Батырхан Толеугали завоевал бронзовую медаль Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое (Япония).

В полуфинале весовой категории до 80 килограммов Толеугали встретился с представителем Китайского Тайбэя Хун Цзюнь-и.

По итогам трех раундов победу одержал соперник со счётом 2:1. Толеугали завершил выступление на стадии полуфинала и стал бронзовым призёром Азиады.

Также казахстанский борец вольного стиля Едыге Касымбек стал бронзовым призёром Азиатских игр-2026 в Аичи и Нагое (Япония).

В схватке за третье место представитель Казахстана встретился с Зымамухамметом Сапаровым из Туркменистана. 

Касымбек одержал победу и поднялся на третью ступень пьедестала. Ранее на третью ступень пьедестала поднялся Начын Куулар.

Казахстанская спортсменка Зейнеп Баянова стала бронзовым призёром Азиатских игр 2026 года. В схватке за третье место в весовой категории до 50 килограммов она встретилась с Дипанши из Индии. В итоге Зейнеп одержала уверенную победу со счётом 11:4 и завоевала бронзовую медаль.

#Япония #сборная #медали #Азиада

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