Азиада-2026: казахстанцы завоевали «бронзу» в современном пятиборье

Спорт,Азиада
Дана Аменова
корреспондент

В зачёт сборной вошли три лучших результата команды

Фото: пресс-служба Минтуризма

На Азиатских играх-2026, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония), завершились финальные соревнования по современному пятиборью среди мужчин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Лучший результат в составе национальной сборной Казахстана показал Темирлан Абдраимов. Он занял седьмое место. Тихон Варехин стал девятым, Лев Чувашов - 13-м, Кирилл Стадник - 18-м.

В командном зачете сборная Казахстана финишировала на третьей позиции. Золотые медали завоевала сборная Китая, второе место заняла команда Южной Кореи.

 В ведомстве добавили, что в зачёт сборной вошли три лучших результата команды. В активе сборной теперь четыре медали. Обладателями «золота» стали представители команды Казахстана по велоспорту на шоссе Рината Султанова и Алексей Луценко. Третье место в триатлоне занял Арлан Жанабай.

#Спорт #Япония #бронза #Азиада #Минтуризма #современное пятиборье

Популярное

Все
Велогонщица Султанова принесла Казахстану первое золото Азиады
Глава МКИ встретился с министром культуры Франции
Казахстан и Франция расширяют сотрудничество в сферах театрального искусства, музейного и архивного дела
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Трое туристов заблудились при спуске на пике Сатпаева в Алматинской области
На последнем круге выложилась на максимум – Рината Султанова о «золоте» Азиады
Велогонщик Луценко принес Казахстану второе золото Азиады
Третье золото для Казахстана завоевал каратист Бигабыл
Софья Берульцева стала двукратной чемпионкой Азиады
Алматинцев эвакуировали из многоэтажки из-за пожара
Первый казахстанский фильм-катастрофу показали в Стокгольме
Девятиэтажка пойдет под снос
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
Токаев провел ряд встреч с мировыми лидерами на саммите БРИКС
Двух сотрудниц туристической полиции уволили после видео с блогером в Астане
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Астана присоединилась к общенациональному челленджу Otbasym-2026
Токаев выступил на саммите «БРИКС плюс» в Нью-Дели
Кок Жайлау: новые возможности для горного туризма
Президент провел встречу с премьер-министром Индии
Осечка «Кайрата» и рывок «Ордабасы»
Токаев встретился с премьер-министром Эфиопии
Свыше 50 тыс казахстанцев обратились в Центры поддержки семьи с начала года
Создается цифровой двойник Алатау
Бектенов проголосовал на выборах депутатов Курултая
Свыше 16 тыс нарушений выявили в Казахстане в рамках акции «Внимание — дети!»
Аида Балаева: Новый политический цикл должен стать временем качества
Курсай. Двенадцать лет спустя
Свыше 11 тыс. казахстанских семей получают господдержку в виде субсидирования арендного жилья
В Костанае открылся самый крупный в Казахстане крытый аквапарк
В США сняли запрет на выдачу иммиграционных виз гражданам 75 стран
Асу Алмабаев дебютировал в лиге RAF против Джонни Диджулиуса
Уборка раньше срока
Северный циклон несет дожди на большую часть Казахстана
Бахытжан Атабаева: путь к макияжу через мечту, испытания и упорство
250 тысяч зрителей и новая система безопасности: как в Караганде прошел масштабный концерт
Новые варианты пенсионных аннуитетов предложат казахстанцам
В Отраре археологи обнаружили древнейшую мечеть эпохи Золотой Орды
Результат важнее процесса
Ученые вывели новый отечественный сорт картофеля
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
В Бишкеке установили самое большое в ЦА колесо обозрения
Принц Гарри и Элтон Джон выплатят газете Daily Mail $13 млн
Дорога больших возможностей

Читайте также

Софья Берульцева стала двукратной чемпионкой Азиады
Третье золото для Казахстана завоевал каратист Бигабыл
На последнем круге выложилась на максимум – Рината Султанов…
Велогонщик Луценко принес Казахстану второе золото Азиады

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]