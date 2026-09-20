Азиада-2026: казахстанцы завоевали «бронзу» в современном пятиборье

Фото: пресс-служба Минтуризма

На Азиатских играх-2026, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония), завершились финальные соревнования по современному пятиборью среди мужчин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма

Лучший результат в составе национальной сборной Казахстана показал Темирлан Абдраимов. Он занял седьмое место. Тихон Варехин стал девятым, Лев Чувашов - 13-м, Кирилл Стадник - 18-м.

В командном зачете сборная Казахстана финишировала на третьей позиции. Золотые медали завоевала сборная Китая, второе место заняла команда Южной Кореи.

В ведомстве добавили, что в зачёт сборной вошли три лучших результата команды. В активе сборной теперь четыре медали. Обладателями «золота» стали представители команды Казахстана по велоспорту на шоссе Рината Султанова и Алексей Луценко. Третье место в триатлоне занял Арлан Жанабай.