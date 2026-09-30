Азиада-2026: Махмуд Сабырхан принёс Казахстану третью бронзовую медаль в боксе

В упорном поединке представитель Филиппин одержал победу со счётом 3:2.

Фото: НОК

Казахстанский боксёр Махмуд Сабырхан не смог выйти в финал Азиатских игр, проходящих в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Наш спортсмен в полуфинале в весовой категории до 55 кг встретился с Карло Пааламом (Филиппины).

В упорном поединке представитель Филиппин одержал победу со счётом 3:2.

Таким образом, Махмуд Сабырхан принёс в копилку Казахстана третью бронзовую медаль. Ранее бронзовыми призёрами стали Алуа Балкибекова (до 51 кг) и Наталья Богданова (до 75 кг).