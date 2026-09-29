Азиада-2026: сборная Казахстана по волейболу обыграла Узбекистан

По итогам четырёх партий национальная команда одержала победу со счётом 3:1

Фото: Нургали Жумагазы / НОК РК

Мужская сборная Казахстана по волейболу провела свой третий матч на Азиатских играх-2026, которые проходят в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

В этой встрече группового этапа казахстанские волейболисты встретились со сборной Узбекистана.

По итогам четырёх партий национальная команда одержала победу со счётом 3:1 (25:13, 22:25, 22:25, 17:25).

Отметим, что ранее Казахстан уступил Пакистану со счётом 1:3, а также проиграл Японии - 0:3.