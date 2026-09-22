Азиада-2026: женская сборная Казахстана по гандболу обыграла Вьетнам

Женская сборная Казахстана по гандболу провела свой третий матч на Азиатских играх-2026 в Аичи и Нагое (Япония), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Фото: Владислав Семенов

На этот раз казахстанские гандболистки встретились со сборной Вьетнама. По итогам двух таймов наши соотечественницы одержали победу со счетом 29:25.

Ранее женская сборная Казахстана уступила Китаю со счетом 24:34, а Южной Корее - 18:42.

Также сегодня, 22 сентября, мужская сборная Казахстана провела свой второй матч на Азиаде. Казахстанцы встретились со сборной Кувейта и уступили со счетом 19:43.