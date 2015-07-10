Азиатские награды Свежий выпуск 426 Юрий МАКАРОВ

Сначала на ковер вышли «греко-римляне». В первый день казахстанские спортсмены выиграли 5 медалей: «золото» на счету Дастана Зарлыханова (весовая категория до 55 кг) и Хусейна Муцольгова (84 кг), «серебро» получил Тамерлан Шадукаев (74 кг), «бронзу» – Рахман Шахарбек (66 кг) и Саркис Пшеничников (96 кг). Вчера представители греко-римского стиля завершили спор за награды. Теперь его ведут девушки.

Тем временем наши взрослые палуаны продолжают подготовку к Международному турниру на Кубок Президента Казахстана, который пройдет в Астане в третьей декаде июля. На столичном ковре выступят представители всех трех стилей современной спортивной борьбы.



С турнира на турнир

Казахстанские спортсмены окончательно распрощались с турниром Большого шлема «Уимблдон». Последней среди них завершила соревнования Ярослава Шведова. В женском парном разряде она вместе с австралийкой Кэйси Деллакуа добралась до четвертьфинала и там уступила первой сеяной паре – Мартине Хингис (Швейцария) и Саня Мирза (Индия) – 5:7, 3:6.

Ну а те, кто зачехлил ракетки раньше Шведовой, раньше их и расчехлили. К примеру, Юлия Путинцева, проигравшая в Лондоне во втором круге американке Винус Уильямс, тут же принялась зарабатывать очки и призовые деньги на турнире ITF с призовым фондом в 100 тыс. долларов во Франции. В городке Контрексвилле она сначала обыграла немку Нину Зандлер (6:3, 6:3), а во втором круге нанесла поражение Мэнди Минелла (Люксембург).



Чемпионы известны

В Таразе завершился республиканский финал футбольного турнира «Coca-Cola Былгары доп» среди юношей 2000–2001 годов рождения.

За медали боролись 16 команд из многих регионов Казахстана, а в финал вышли футболисты средней школы № 36 (Тараз) и школы-гимназии № 12 (Талдыкорган). Хозяева поля, забив в ворота гостей единственный и решающий мяч, стали обладателями золотых медалей, серебряные достались талдыкорганцам, а бронзовые – команде СШ № 58 города Алматы.

Лучшим игроком турнира признан Бахтияр Русланулы из Тараза. Лучшими по линиям (вратарь, защитник, полузащитник и нападающий) специалисты назвали соответственно Олега Медведева (Талдыкорган), Никиту Ерольского (Алматы), Армана Кенесова (Павлодар) и Бекзота Ташходжаева (Тараз).



