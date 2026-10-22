Азиатские Параигры: количество наград Казахстана превысило 40

На сегодня в активе национальной сборной 41 медаль: 10 золотых, 12 серебряных и 19 бронзовых

Фото: Национальный паралимпийский комитет

На Азиатских Параиграх, проходящих в Аичи и Нагое (Япония), копилка сборной Казахстана пополнилась еще несколькими наградами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК РК

Дзюдоист Жанбота Аманжол завоевал серебряную медаль в весовой категории до 95 кг в классе J2.

В соревнованиях по стрельбе из лука среди мужчин Нуршат Толеукасим в классе W1 одержал победу над представителем Таиланда Супхаватом Самутчайякиджем со счетом 6:2 и завоевал бронзовую медаль.

В толкании ядра в классе F36 Казахстан представляли Дастан Мукашбеков и Иван Зелезняк. Дастан показал результат 15,47 метра и стал серебряным призером, а Иван с результатом 12,71 метра завоевал бронзу.

В паранастольном теннисе Марат Суртубаев и Алтынай Ержанкызы также завоевали бронзовые медали.

В полуфинале смешанного парного разряда в классе XD20 казахстанские спортсмены уступили представителям Гонконга Лам Ян Ю и Вонг Хон Ламу со счетом 0:3. Все три сета завершились со счетом 7:11, 4:11 и 8:11.

Таким образом, в активе национальной сборной 41 медаль: 10 золотых, 12 серебряных и 19 бронзовых, добавили в НОК.