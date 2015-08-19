Азиатские потрясения 487

Волатильность юаня и валютные войны

Центральный банк Китая выпустил заявление, в котором предупредил инвесторов, что юань в ближайшее время будет испытывать колебания курса как в одну, так и в другую сторону. При этом, как утверждается, правительство страны не намерено участвовать в валютных войнах, а вмешиваться в ситуацию станет лишь в исключительных случаях, чтобы предотвратить «излишнюю волатильность» курса.

Напомним, на прошлой неделе Цент­ральный банк Китая дважды девальвировал национальную валюту, вызвав опасения экспертов, что курс юаня будет искусственно снижаться и в дальнейшем, а это в конечном счете может спровоцировать ответную реакцию со стороны других государств и вылиться в валютные войны.

Реакция, впрочем, уже последовала: претерпели изменения почти все мировые валюты. Сингапурский и австралийский доллары потеряли по единице по курсу с американским близнецом, на один процент подешевела японская иена, а цены на «черное золото» тестируют отметку от 49 до 48,5 доллара за баррель.

Одновременно с этим девальвация юаня укрепляет доллар. Правда, ничего хорошего американцы от этого не ждут. Кандидат в президенты США Дональд Трамп на встречах со своими избирателями утверждает, что Китай хочет разрушить их национальный рынок. Дело в том, что сейчас США завалены китайскими товарами. Долги с каждым днем растут, и расплачиваться казначейскими обязательствами становится неприлично.

Помимо того, чем тверже доллар, тем слабее валюты государств, которые по всему миру ведут расчеты именно в этой валюте. Отсюда рост цен и, как следствие, снижение оборота товаров. Если в этих условиях не принять меры по защите своей экономики, то будет еще хуже – кризис перепроизводства.

На финансовом рынке говорят, что всю эту «кашу» Пекин заварил после того, как МВФ отказал юаню в праве обрести статус резервной валюты. Обидно. Но если так, решили в Поднебесной, то следите за котировками нашей валюты, как за котировками нефтяными. После трех дней «финансовой лихорадки» делать прогнозы стало сложно.

Агентство Bloomberg, пытаясь разобраться в «иероглифах заваренной кофейной гущи», прогнозирует девальвацию юаня на 10%. Горячие головы отмечают, что равновесная точка будет найдена на 15%. В Китае, судя по июльскому снижению экспорта и лихорадке на фондовой бирже, такой кризис уже дышит в затылок. В Европе, США и Японии сократили закупки китайских товаров, но на внут­реннем рынке их и без того излишек.



Коррупция разъедает общество

Не обходят стороной проблемы и второе по численности государство планеты, где одной из основных проблем считается коррупция. На днях Премьер-министр Нарендра Моди сообщил, что собирается искоренить мздоимство.

68 лет назад Индия провозгласила независимость. Борьба с лихоимством и помощь неимущим стали лейтмотивом выступления главы правительства во время праздника в честь этой даты. Он пообещал начать чистку госаппарата с самого верха. Из-за скандалов провозглашенные год назад реформы буксуют. По словам экспертов, обещания сократить разрыв между богатыми и бедными выполняются со скрипом.

Сегодня в этой стране говорят, что коррупция, подобно термитам, разъедает древо Индии. И чтобы вычистить ее, нужно начать с самого верха. Эта декларация весьма похожа на то, что говорит руководитель другой громадной азиатской страны – председатель КНР Си Цзиньпин. Но Индия не Китай с его однопартийной системой и жесткой вертикалью власти. Сможет ли эта страна так же целеустремленно преследовать продажных чиновников? Вопрос открытый.

Оппозиция не замедлила указать на то, что видные деятели правительства и руководящей партии сами оказались замешанными в махинациях. Среди них глава МИДа, главные министры штатов Раджастхан и Мадхья Прадеш. При этом коррупционные скандалы тормозят реформы.

Вообще Индия – уникальная страна. Еще при Неру был выработан общенациональный консенсус, который касается макрозадач в области внешней, внутренней, в том числе экономической политики. Какие бы ожесточенные баталии ни шли между правительством и оппозицией по путям достижения этих целей, по поводу самих целей согласны абсолютно все. Поэтому к власти приходят разные политические силы, но в государстве мало что меняется.



Туризм свернет маршруты?

Позавчера новый взрыв прогремел в столице Таиланда возле станции метро. «Никто не был ранен. Полиция, находящаяся на месте происшествия, ищет взрывное устройство», – заявил офицер местной полиции.

Напомним, накануне взрыв прогремел на перекрестке в деловой и туристической части центра Бангкока. Самодельная радиоуправляемая бомба, в которой в качестве взрывчатого вещества был использован тринитротолуол, была заложена у ограды индуистского святилища божества Ераван (трехголовый священный слон), рядом с торговым центром и отелем, в момент, когда здесь было особенно много посетителей. Большинство среди них составляли туристы из Китая, Сингапура и Тайваня.

Многие иностранные граждане были ранены. По последним данным, в результате инцидента погибли 27 человек, десятки получили ранения. После взрыва в центре Бангкока позже было найдено еще три взрывных устройства.

Очевидцы произошедшего говорят об ужасающей картине на месте трагедии. По их свидетельствам, на тротуаре возле храма обнаружены обгоревшие части человеческих тел. В социальных сетях уже появились кадры, на которых виден сам момент взрыва. Индуистский храм Ераван, расположенный в центре Бангкока на одной из самых оживленных улиц города, был построен в 1956 году. Каждый год святыню посещают тысячи туристов со всего мира. В храме расположена статуя Фра Фрома, местного воплощения бога творения в индуизме Брахмы.

Позднее министр обороны страны Правит Вонгсуван заявил, что люди, которые стоят за взрывом в центре Бангкока, хотели тем самым подорвать экономику государства. «Преступники хотели уничтожить экономику и туризм, потому что инцидент произошел в самом центре туристической зоны», – пояснил он.

С 2004 года на юге Таиланда, где расположены базы малайских радикальных исламистов, нередко происходят столк­новения, жертвами которых стали уже несколько тысяч человек. Хотя боевики не провозгласили каких-либо определенных и далеко идущих целей, известно об их недовольстве отношением со стороны буддийского большинства – мусульмане считают себя жертвами преследований и репрессий.

Если ситуация в этой стране не нормализуется, то мировой туристский поток вполне может изменить или по крайней мере значительно скоординировать свои маршруты. А это в эпоху глобального кризиса чревато для государства, большая часть дохода которого зависит именно от этой сферы.



Война за османское наследство

Уходящий в отставку начальник штаба Сухопутных войск США, командовавший американскими войсками в Ираке в 2008–2010 годах, генерал Реймонд Одиерно на прощальной пресс-конференции заявил, что «раздел Ирака может стать единственным решением проблем этой страны», поскольку «ожидать примирения между суннитами и шиитами вряд ли возможно».

Багдадское правительство болезненно отреагировало на заявление Одиерно. Премьер-­министр Хайдер аль-Абади назвал слова генерала «безответственным заявлением, отражающим незнание иракской действительности». Однако точно так же многими воспринимались заявления американских специалистов в начале 1990-х о том, что «эра привычного Ближнего Востока подходит к концу». Достаточно вспомнить работы известного исламоведа Бернарда Льюиса, предупреждавшего о необходимости быть готовыми к «процессу дезинтеграции существующих государств в этом регионе мира, поскольку они представляют собой недавно образованные и искусственные конструкции, уязвимые для процесса дробления».

По проекту Петерса передел границ Ближнего Востока предусматривает раздел Ирака на три государства и отторжение значительной части территории трех региональных держав – Турции, Ирана и Саудовской Аравии – в пользу ряда «новых независимых стран». При этом подчеркивалось, что могут устоять Египет и Иран как страны с глубокими историческими корнями и давно сложившимися границами на Ближнем Востоке, а потрясения будут происходить в пределах бывших границ Османской империи с переходом на саму Турцию.

Стоит отметить, что Ирак уже разделен де-факто, страна существует лишь на карте. Нет и Ливии, которая развалена на три анклава: Триполитанию, Киренаи­ку и Аззан. Сирия дестабилизирована. «Разморожена» проблема сепаратизма и в Турецком Курдистане. Йемен на пороге очередного распада на Север и Юг. Турция теряет свое геополитическое значение в регионе.

Что дальше и какой будет логика в новой региональной системе сдержек и противовесов? Ответить на этот воп­рос непросто. Главные события сейчас происходят в Турции, где намечаются внеочередные парламентские выборы, в ходе которых Партия справедливос­ти и развития намерена «раздавить» поднявших головы курдов. В ответ головная организация Союза сообществ Курдистана, объединяющая ряд курдских групп, куда входит и Рабочая партия Курдистана, заявила, что не намерена складывать оружие или покидать территорию Турции.

Некоторые считают, что страна фактически оказалась отброшенной в начало 1990-х годов, когда противостояние между курдами и турками было в стадии партизанской войны. На сей раз Анкаре приходится воевать сразу на два фронта – против курдов и так называемого ИГИЛ, которое пробивается к турецкой границе. Существование практически независимого курдского государства в Ираке, автономной области в Сирии, контроль ИГИЛ над частью территорий в Ираке и Сирии создают чрезвычайно опасную для Турции гремучую смесь.