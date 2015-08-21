Экономика
Азиатский банк развития одобрил программу помощи Казахстану на миллиард долларов
Азиатский банк развития (АБР) одобрил программу помощи Казахстану на миллиард долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.

Деньги выделяются, чтобы поддержать госпрограмму Казахстана по укреплению экономики. Средства пойдут на модернизацию инфраструктуры, создание рабочих мест, помощь неимущим и малому бизнесу. "Кредит даст стране бюджетную свободу, которая нужна для смягчения последствий резкого снижения цен на нефть и экономического спада в соседних странах", – говорится в сообщении финансовой структуры.

Средства переведут двумя траншами по $500 млн, срок погашения займа – 5 лет. АБР не указывает, когда именно будет предоставлен первый транш.

20 августа Премьер-Министр Казахстана Карим Масимов сообщил, что Правительство приняло решение отпустить тенге в свободное плавание. В тот же день национальная валюта обвалилась по отношению к доллару на 30% (за доллар давали 255 тенге).

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, что власти прекратили поддерживать тенге по просьбе бизнеса для повышения конкурентоспособности. По словам главы государства, девальвация национальной валюты обеспечит сохранение миллиона рабочих мест.

Азиатский банк развития был основан в 1966 году. Штаб-квартира расположена в Маниле. В организацию входят 67 стран-участников. Основная миссия АБР – стимулирование экономического роста в Азии. В 2014 году организация оказала финансовую поддержку на $22,9 млрд.

Популярное

Все
Один из самых возрастных, трудолюбивых и добрых дворников живет и работает в Нур-Султане
Самые обсуждаемые нормы Конституционной реформы вступили в силу
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на коммуналку
Лошади особого назначения
Криминализировать бытовое насилие призывают в Казахстане
«Зеленая» экономика – конкурентоспособная экономика
Вышедшие из каменного молчания
Область Абай: первые шаги
Чем занимается "зеленый спецназ" Казахстана
Топ-топ, топает турист
Навсегда остался с нами
Мастера порядка и уюта
Судьба быть великим
Есть такая профессия – Родину защищать
Мелодии стихов подвластны поколения
Индустрия туризма Алматинской области готовится к старту очередного купального сезона
Следуя принципам гуманности
Чтобы дети не тонули
Поэзия космических высот
Нынешняя капризная весна, плавно переходя в лето, позволила, наконец, авиамоделистам открыть сезон полетов
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Карагандинец разбил 9 машин соседей и убил свою мать
Казахстанской науке нужно признать свои ошибки и двигаться вперед
В чем заключается значимость предстоящего референдума для казахстанцев, объяснил эксперт
Что будет, если Китай продаст весь долг США, объяснил эксперт
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Священные атрибуты независимости: государственным символам Казахстана 30 лет
Как возрождается шахтерский городок по имени Абай
Наступает судьбоносный момент в политической истории Казахстана – мажилисмен
По всему Казахстану пройдут мероприятия в честь 30-летия госсимволов
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
В эти секунды переполняют невероятные эмоции: спортсмены о флаге и гимне Казахстана
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск за вознаграждение
Конституционная реформа внесет в жизнь казахстанцев множество преобразований
Аким отговорил актюбинца от суицида на вышке
Популярный миф о кофе развеяла врач-сомнолог
Стоит ли обучать ребенка казахскому языку в дошкольном возрасте
Что думают юристы о предстоящем референдуме в Казахстане
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию

Читайте также

Международное сотрудничество , Экономика
94-е заседание Экономического совета СНГ состоялось в Нур-С…
Экономика
"Серые" схемы при экспорте зерна будут искоренять в Казахст…
Экономика
Алихан Смаилов провел встречи с руководителями J.P. Morgan …
Экономика , Общество
В ряде регионов Казахстана утверждены сниженные тарифы на к…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]