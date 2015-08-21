Азиатский банк развития одобрил программу помощи Казахстану на миллиард долларов
Азиатский банк развития (АБР) одобрил программу помощи Казахстану на миллиард долларов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Лента.ру.
Деньги выделяются, чтобы поддержать госпрограмму Казахстана по укреплению экономики. Средства пойдут на модернизацию инфраструктуры, создание рабочих мест, помощь неимущим и малому бизнесу. "Кредит даст стране бюджетную свободу, которая нужна для смягчения последствий резкого снижения цен на нефть и экономического спада в соседних странах", – говорится в сообщении финансовой структуры.
Средства переведут двумя траншами по $500 млн, срок погашения займа – 5 лет. АБР не указывает, когда именно будет предоставлен первый транш.
20 августа Премьер-Министр Казахстана Карим Масимов сообщил, что Правительство приняло решение отпустить тенге в свободное плавание. В тот же день национальная валюта обвалилась по отношению к доллару на 30% (за доллар давали 255 тенге).
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, что власти прекратили поддерживать тенге по просьбе бизнеса для повышения конкурентоспособности. По словам главы государства, девальвация национальной валюты обеспечит сохранение миллиона рабочих мест.
Азиатский банк развития был основан в 1966 году. Штаб-квартира расположена в Маниле. В организацию входят 67 стран-участников. Основная миссия АБР – стимулирование экономического роста в Азии. В 2014 году организация оказала финансовую поддержку на $22,9 млрд.