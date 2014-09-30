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"Азия авто": к заводу полного цикла
Светлана АБЕНОВА, Усть-Каменогорск
В событии, состоявшемся накануне XI Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, принял участие президент ОАО "АвтоВАЗ" Бу Инге Андерссон.

Примечательно, что первым легковым автомобилем, собранным на востоке страны в 2003 году, была Lada 4 х 4, в народе "Нива". Генеральный конструктор АвтоВАЗа Петр Трусов, приглашенный на мероприятие в составе российской делегации, создал в 1977 году предшественницу внедорожников кроссоверов и джипов. Но тогда, по его словам, он не мог даже предположить, что той суждено будет стать легендой отечественного автопрома.

Работники "АЗИЯ АВТО" считают символичным, что 100-тысячной машиной, сошедшей с конвейера предприятия, тоже оказалась "Нивой". В 2013 году компанией произведено продукции на 100 млрд. тенге. А за 8 месяцев текущего года автосборочный завод уже перечислил около 15 млрд. тенге налогов в бюджет области.

– Сегодня можно уверенно говорить о том, что машиностроительный кластер страны доказал свою жизнеспособность. А ведь 11 лет назад мало кто верил, что у автомобилестроения в нашей стране есть будущее, – сказал, открывая торжественное мероприятие, аким Восточно-Казахстанской области Бердыбек Сапарбаев. Заместитель министра по инвестициям и развитию Альберт Рау, поздравивший коллектив предприятия со знаменательным событием, отметил, что машиностроительная отрасль страны завершила первую пятилетку государственной индустриальной программы с наилучшими показателями.

– Основными факторами роста автомобильного рынка в 2013 году стали Таможенный союз и государственная политика Казахстана по поддержке местных производителей, – отметил А. Рау. – От второй пятилетки индустриализации мы ждем окончания строительства и выхода на проектную мощность автозавода полного цикла и технопарка по производству автокомпонентов.

Осенью 2012 года президентами Казахстана и России было подписано соглашение о создании в Усть-Каменогорске совместного с ОАО "АвтоВАЗ" крупнейшего в стране автопромышленного кластера мощностью 120 тыс. автомобилей. Год назад состоялась закладка первого камня под фундамент будущего завода, на сегодня освоено более 7% запланированных средств.

В настоящее время строительство нового автозавода, который планируется запустить в 2016 году, ведется в соответствии с намеченными сроками. В ходе мероприятия отмечалось также, что с реализацией крупнейшего за весь период независимости инвестиционного проекта в общей сложности будет создано 12 тыс. рабочих мест. По оценке экспертов, одно рабочее место в автомобилестроении обеспечивает занятость в смежных отраслях до 12 человек.

Четверть всех акций совместного производства будет принадлежать российскому АвтоВАЗУ, 75% – казахстанской Группе компаний "БИПЭК АВТО-АЗИЯ АВТО".

– Мы вместе строим автозавод полного цикла в Казахстане, где будут производиться все новые модели LADA, в том числе и LADA Vesta, – подчеркнул президент ОАО "АвтоВАЗ" г-н Андерссон. – При этом половина произведенного продукта будет экспортироваться в Россию.
Глава АвтоВАЗА пообещал также коллективу машиностроителей помощь в подготовке кадров для совместного предприятия и управленческую поддержку.

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