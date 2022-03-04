Азиз Искаков назначен директором НИИ "Молодежь"

Кадровые назначения
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Приказом председателя правления НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» член Президентского молодежного кадрового резерва Искаков Азиз Ержанович назначен на должность директора ТОО «Научно-исследовательский центр «Молодежь». Об этом сообщила пресс-служба Министерства информации и общественного развития РК, передает Kazpravda.kz.

Искаков Азиз является выпускником Восточно-Казахстанского государственного технического университета им. Д. Серикбаева (2015, бакалавриат) по специальности «Информационные системы», Университета Нархоз (2018, бакалавриат) - по специальности «Экономика» и Уральского государственного экономического университета (2019, магистратура) - по специальности «Управление проектами и программами».

Ранее занимал должность исполнительного директора "Qazaqstan Institute of Social Studies". Также является членом совета директоров Toraighyrov University и Павлодарского педагогического университета.

Работал на различных аналитических и руководящих должностях в Институте экономических исследований, Институте евразийской интеграции, Холдинге «Зерде» и Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Занимал производственные и административные должности в подразделениях Корпорации «Казахмыс» и Казахстанского монетного двора.

В разные годы выступал консультантом, национальным экспертом в проектах Европейского банка реконструкции и развития, Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и других казахстанских и международных организаций.

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