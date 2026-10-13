АЗРК сделало предупреждение INDRIVE в связи с ростом цен на поездки

Транспорт,Компании и Рынки

Агентство подчеркивает, что предостережение носит превентивный характер и направлено на предупреждение возможных нарушений, защиту прав потребителей и обеспечение добросовестной конкуренции на рынке услуг агрегаторов такси

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Агентство по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан направило предостережение сервису inDrive о недопустимости действий, которые могут привести к нарушению законодательства в области защиты конкуренции и ущемлению прав потребителей, сообщает Kazpravda.kz 

- Основанием стали сообщения СМИ о значительном росте стоимости поездок 11 октября на фоне временной недоступности сервиса «Яндекс Go». В результате массового перехода пользователей на альтернативные платформы заказа такси существенно увеличился спрос на услуги inDrive. По сообщениям СМИ, в отдельных случаях стоимость поездок выросла почти в три раза. Учитывая особенности модели работы inDrive, при которой стоимость поездки определяется по соглашению между пассажиром и водителем, возникший дефицит свободных автомобилей сопровождался существенным повышением предлагаемых водителями тарифов, - сообщили в агентстве.

По информации, распространенной компанией inDrive в СМИ, для стабилизации ситуации сервис снизил комиссию до минимального уровня, покрывающего обязательные налоги, а также ввел ограничения на максимальный диапазон торга.

Вместе с тем, Агентство отмечает, что рынок агрегаторов такси в Казахстане характеризуется высокой концентрацией. В таких условиях обеспечение доступности услуг и недопущение необоснованного роста стоимости поездок имеют особое значение для защиты интересов потребителей.

Международная практика предусматривает применение механизмов сдерживания резкого роста тарифов в условиях чрезвычайных ситуаций и иных непредвиденных обстоятельств.

В соответствии со статьей 174 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан действия субъектов рынка, приводящие к ущемлению законных прав неопределенного круга потребителей, могут содержать признаки нарушения законодательства в области защиты конкуренции.

В этой связи Агентством в соответствии с пунктом 1 статьи 198 Предпринимательского кодекса направлено письменное предостережение о недопустимости совершения действий, способных привести к нарушению антимонопольного законодательства.

#цены #АЗРК #такси

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