Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО

Жительница Петропавловска обратилась в полицию с просьбой забрать у нее 3-месячную внучку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

39-летняя женщина обратилась в отдел опеки и попечительства, чтобы ей помогли решить судьбу ее 3-месячной внучки. 15 ноября об этом узнали в УП Петропавловска.

По словам горожанки, в конце октября 18-летняя мама ребенка уехала на заработки в другой город и не возвращается.

Сотрудники отделения ювенальной полиции составили акт, и девочку поместили в многопрофильную детскую областную больницу.

Сейчас стражи порядка ищут мать ребенка. В отношении нее примут меры административного характера с комиссионным рассмотрением вопроса о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.