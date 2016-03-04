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​Babylonsounds – эксперимент со звуком
Мариам АППЕЛЬ, Вена

Целью проекта, как объяснила Назгуль, является преобразование в единое целое опыта самых различных музыкальных культур – в их временном и географическом пространстве. Европейскому слушателю был представлен особый микс азиатского гортанного и обертонного пения, практики «звукоизвлечения» новой музыки, широчайших возможностей liveelectronic, фольклорных и классических принципов игры на духовых инструментах.

Но несколько слов об участниках проекта Babylonsounds. Это уже хорошо известный за границей украинский композитор Алексей Ретинский. Алексей на данный момент работает в Вене, он автор камерной, симфонической и акустической музыки, не раз его произведения использовались для театральных постановок, инсталляций и перфомансов.

Назгуль Шукаева обладает редким диапазоном голоса – от горлового, обертонного пения до колоратурного сопрано, что позволяет ей исполнять как аутентичный фолк, джаз, так и современную академическую музыку.

Назгуль родом из Западного Казахстана – из Уральска. Окончив в родном городе музыкальное училище по классу дирижирования, она училась эстрадно-джазовому вокалу в училище им. Гнесиных в Москве. Затем певица много путешествовала, принимала участие в различных фестивалях и конкурсах. Уже около двадцати лет Наз­гуль с семьей живет в столице Украи­ны, а ее концерты все чаще можно услышать в странах Европы. Успешным стало ее сотрудничество со многими украинскими, европейскими музыкантами и композиторами.

Важным этапом в творчестве певицы стало овладение техникой горлового и обер­тонного пения. Этому непрос­тому мастерству она обучалась у шамана Радвилла-Ингарсона, который является носителем старинных скандинавских традиций. Кроме того, Назгуль является одной из участниц всемирного хора «Радуга Звуков».

В 2012 году Назгуль Шукае­ва стала инициатором создания проекта «Азия-Тенгри», целью которого было стремление показать многообразие тюркской культуры. Интересная работа объединила творчество музыкантов и вокалис­тов из разных стран мира. К сотрудничеству были привлечены звезды украинского джаза, американский пианист Джоэль Холмс, трижды номинированный на премию «Грэмми», британский флейтист Джулиан Тукер и звезда американского джаза пианист Бенито Гонзалез.

– «Азия-Тенгри» стал очень популярным в Украи­не, – не без гордости говорит Назгуль.

Она признается, что в целом отходит от традиционного исполнения казахских песен, дополняя их авангардным, джазовым звучанием.

– Мне интересно новое прочтение, объединение различных культур, – сказала певица.

Певица признается, что мечтает о сотрудничестве с казахстанскими музыкантами.

– Я очень скучаю по родине, – говорит Назгуль. – Но так сложилась судьба – я сейчас далеко от Казахстана. Поэтому моя задача – знакомить другие народы с нашей уникальной, самобытной культурой. Я вижу реакцию украинских и европейских слушателей: они действительно поражены, им нравится наше историческое наследие. Зрители проникаются этой атмосферой безграничной степи и духом номадов!

Музыкальный эксперимент дуэта Назгуль Шукае-вой и Алексея Ретинского только в начале своего развития. Каким станет итоговый Babylonsounds, Назгуль пока затрудняется сказать. «Музыка открывает нам новое видение каждый день», – говорит она. Среди ближайших планов музыкантов – концерты в Амстердаме, Париже, Берлине, Цюрихе, Лондоне.

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