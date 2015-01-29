Багдат КОДЖАХМЕТОВ: Всегда помнить о социальной ответственности Елена ФЕДОРОВА

– Багдат Болатжанович, кто ваш основной зритель?

– Для этого было проведено специальное исследование, которое показало, что в большинстве своем наша аудитория – женщины в возрасте от 18 до 40 лет, имеющие высшее образование, но при этом сидящие дома и воспитывающие детей.

– Признаюсь, неожиданный вывод.

– И тем не менее именно их интересы определяют тематическую направленность канала. Надо сказать, что в Казахстане традиционна семейственность, традиционна вера в будущее, а еще у нас, может, в силу восточной ментальности есть и большая любовь, уважение к главе семьи. Сразу оговорюсь, в своих исследованиях мы не ставили никаких политических задач, нам надо было лишь понять электорат, если можно так выразиться. И в ходе этого исследования мы обнаружили, что само общество предрасположено к тому, чтобы сохранялись семейные традиции. Исходя из этого мы определили, что наш канал, начиная с осени 2013 года, позиционирует себя как казахстанский нацио­нальный развлекательный канал для семейного просмотра.

Мы определили для себя и четкое правило – все, что производим, все, что покупаем, чтобы показать нашим зрителям, должно быть безопасным для семейного просмотра. Почему? Потому что вся семья в определенное время суток обязательно собирается у одного телевизора, причем нацио­нальность здесь не имеет никакого значения – нас смотрят и русские, и казахи, и корейцы, и немцы, и узбеки… А это народы, как правило, с крепкими семейными традициями. А что будет смотреть семья, определяет как раз женщина.

– И тем не менее, несмотря на столь явную гендерную окраску вашей аудитории, лицо каждого телеканала, и вашего в том числе, – это прежде всего информационные программы. Кстати, ваши информационные программы – тоже в лидерах рейтинга. Получается, что женщины предпочитают получать хорошую оперативную информацию.

– Естественно, мы выстраиваем нашу новостную программу «Информбюро» так, чтобы она не выбивалась из тематического контекста канала и касалась самых разнообразных семейных интересов, начиная от покупки холодильника и заканчивая жилплощадью. Ну и, конечно же, мы говорим о главных событиях, происходящих и в мире, и в страновом масштабе, для того чтобы люди могли ориентироваться и в этом многообразии.

– Смотрю ваш канал и должна сказать, что у вас дозированный подход к отбору новостей.

– Главная миссия телевидения, и не только нашего, – помнить о его социальной ответственности. Мы не должны просто зарабатывать деньги на каких-то жанровых программах или телевизионном искусстве. Хотя, я считаю, телевидение – это не искусство, а чистое ремесло.

– Тут с вами можно поспорить.

– И все-таки телевидение – ремесло, а новости особенно. Конечно, есть и моменты творческие, есть и искусство, но это все-таки в меньшей степени. Видите ли, если говорить о телевидении, то все велосипеды здесь уже изобретены, создать что-то принципиально новое практически невозможно, поэтому нужно лишь мастерство для умелого владения этим «велосипедом». Еще мне хотелось бы подчерк­нуть такой момент: наше отечественное телевидение должно быть сильным. Если оно не будет сильным, то государству сложно строить сильное общество. Вот в чем мы видим свою социальную ответственность.

– Тем более что вам приходится выживать в жесткой конкурентной борьбе.

– Естественно, ведь информационное пространство Казахстана открытое, у нас имеют возможность вещать все российские и другие зарубежные каналы. Кстати, те же исследования показали, что традиционно наши казахстанские каналы сравнивают с российскими, не случайно же говорят, что нет пророка в своем Отечестве, поэтому порой приходится слышать, что казахстанские каналы – это, дескать, плохая копия российских, нет у нас своих Якубовичей, Малаховых и так далее. Но те же исследования показали, что казахстанцы живут в большой надежде, что такие ведущие однажды появятся, и мы стараемся оправдать надежды.

Это продемонстрировал, например, наш собственный оригинальный проект «Дом-Весы». С его помощью мы смогли как бы соединить разные вещи – во-первых, там была комическая составляющая, на чем мы должны были заработать деньги. Второе – это развлечение, и в-третьих, программа должна была быть полезной. И полезность эта заключается в том, что те 10 человек с лишним весом, которые в течение трех месяцев жили в закрытом пространстве, не имея возможности ни с кем общаться, показали, что в этой жизни можно победить не только лишний вес, но и любую проблему. Казахстанцы получили еще один наглядный урок надежды и веры в хорошее будущее. И в самих себя в первую очередь.

– Не секрет, что любой телеканал востребован, когда он динамично меняется, потому что ему надо поспевать за временем. В связи с этим традиционный вопрос: какие у вас планы, какие еще интересные телепроекты увидят зрители 31 канала?

– Я уточнил бы – не мы стараемся меняться, наша цель – изменить зрителя, потому что еще одна миссия телевидения – формирование трендов, формирование направления. Есть плохие примеры, когда на западе, например, в погоне за рейтингами один из телеканалов дошел до того, что использовал шоу, где соревновались… сперматозоиды, в то время как другие каналы, направленные на рост культурных ценностей, в рейтингах теряли. Мы стараемся не гнаться за рейтингами, а формировать тренд, что гораздо сложнее, чем работать, как говорится, на потребу публики. Для нас важно не только идти впереди, но и придумывать что-то такое, за чем последовали бы все остальные. И в этом плане, я считаю, 31 канал добивается очень многого.

Во-первых, мы создали в Казахстане ситуационную комедию как жанр. Это «Базарбаевтар» – первый отечественный ситком. Кроме того, если обратить внимание на весь казахстанский телевизионный контент, то вы увидите, что у всех новости делятся по языковому принципу – на казахские и русские. Мы же за последний год смогли сделать так, что язык перестал быть препятствием: наши новости в течение часа вещаются на двух языках – казахском и русском, но при этом они не повторяются. То есть это новости для тех, кто знает оба языка, тем самым мы говорим: если хотите получить больше информации от нашего канала, то вы должны знать два языка.

Что же касается перспектив, то нынешний год – год юбилея Победы в Великой Оте­чественной войне. Очень мало осталось людей, которые видели эту войну, потому творческая составляющая нашей задачи – не забывать о Победе, говорить о том, что любая война – это всегда плохо. И сейчас мы над этим работаем.

Еще одна важная тема, которая у нас в работе, – 550-летие Казахского ханства. У нас есть очень оригинальная идея, разработанная совместно с известным режиссером Рустемом Абдрашевым, и в скором времени мы ее презентуем акционерам, чтобы начать съемки.

– В нынешнем году еще одна знаковая дата – 20-летие Ассамблеи народа Казахстана. Это уникальный гражданский институт, который создан по инициативе нашего Президента и аналога которого нет в мире. Тема интернационализма, толерантности, дружбы народов и межконфессионального согласия – как она у вас реализуется?

– Обязательно реализуется, потому что, говоря о толерантности, можно использовать юмор, скажем, такой жанр, как комедия, ситком. В недавнем прошлом наши российские коллеги и акционеры из «СТС Медиа» сняли сериал «Последний из Магикян» про армянина, у которого русская жена. У нас в планах снять сериал, в котором ярко выраженные представители разных национальностей через юмор, шутки уживаются в одной семье или одном доме.

Кстати, коллектив нашего 31 канала – тоже многонациональный, у нас есть и работники, которые приехали из-за границы. Может, именно эта консолидированность представителей разных национальностей и дает возможность каналу быть столь успешным и эффективным. Наш 31 канал – это Казахстан в миниатюре, поэтому мы его любим и делаем все, чтобы он жил, развивался и всегда был лучшим.



