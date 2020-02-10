Общество
Багдат Манзоров освобожден от должности замакима Алматинской области
Айдана Демесинова
В ходе аппаратного совещания аким Алматинской области Амандык Баталов заявил, что его заместитель Багдат Манзоров освобожден от занимаемой должности по собственному желанию, передает Kazpravda.kz cо ссылкой на пресс-службу главы региона.   

"Багдат Манзоров освобождается от должности по собственному желанию. За время работы он проявил себя как исключительный профессионал и умелый руководитель. Хорошая работа была проведена в деле восстановления Арыси. Также стоит отметить его вклад в секторе газификации, особенно в установке блочно-модульных котельных. Желаю ему всего хорошего", – отметил Амандык Баталов.

В свою очередь экс-замакима поблагодарил коллег за слаженную работу.

"За семь месяцев сделано не мало. Первая командировка прошла с акимом области в Арыси. Мы его успешно завершили. Алматинская область – это моя малая родина и я был рад поработать в этом фронте. Желаю дальнейшего процветания нашему краю", – подытожил Манзоров.

Напомним, Багдат Манзоров был назначен заместителем акима Алматинской области в июле 2019 года. Он курировал ЖКХ, предпринимательство и туризм.

В сентябре 2019 года его задержали по подозрению в мошенничестве с использованием служебного положения. Он был помещен в следственный изолятор, но позже меру пресечения изменили на домашний арест. В конце октября стало известно, что Генеральная прокуратура сняла свои обвинения с Манзорова. Уголовное дело в отношении заместителя акима Алматинской области было закрыто.

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