Кадровые назначения
Баглан Култаев избран председателем правления Аграрной кредитной корпорации
Решением совета директоров председателем правления АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК) холдинга "КазАгро" избран Баглан Култаев, сообщает Inform.kz.

"Как акционер, Холдинг заинтересован и всецело поддерживает политику открытости и прозрачности. В целях реформирования "КазАгро" утверждена Программа трансформации Холдинга. В рамках реализации данной задачи идет процесс принятия корпоративных и организационных решений. В соответствии с действующим законодательством и принципами корпоративного управления разграничены полномочия акционера, Совета директоров и правления акционерного общества. В частности, прекращение полномочий председателя правления относится к компетенции Совета директоров", - отметил на своей странице в Facebook пресс-секретарь холдинга Дамир Аспан.

Напомним, ранее Баглан Култаев занимал должность управляющего директора – члена правления корпорации.

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