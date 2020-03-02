Баглан Култаев избран председателем правления Аграрной кредитной корпорации
Решением совета директоров председателем правления АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК) холдинга "КазАгро" избран Баглан Култаев, сообщает Inform.kz.
"Как акционер, Холдинг заинтересован и всецело поддерживает политику открытости и прозрачности. В целях реформирования "КазАгро" утверждена Программа трансформации Холдинга. В рамках реализации данной задачи идет процесс принятия корпоративных и организационных решений. В соответствии с действующим законодательством и принципами корпоративного управления разграничены полномочия акционера, Совета директоров и правления акционерного общества. В частности, прекращение полномочий председателя правления относится к компетенции Совета директоров", - отметил на своей странице в Facebook пресс-секретарь холдинга Дамир Аспан.
Напомним, ранее Баглан Култаев занимал должность управляющего директора – члена правления корпорации.