​Бахтияр АРТАЕВ: Нашим ребятам надо сказать спасибо!

Юрий МАКАРОВ
фото Юрия БЕККЕРА

После окончания боев я попросил прокомментировать только что увиденное Бахтия­ра Артаева – олимпийского чемпиона 2004 года в Афинах и обладателя Кубка Вэла Баркера.

– Бахтияр, кто сегодня вам понравился больше всех?

– Понравились буквально все наши боксеры. Они все какие-то необычные – Жанибек Алимханулы, Жанкош Тураров, а Руслан Мырсатаев вообще удивил, он – прирожденный нокаутер.

– Но раньше, в поединках Всемирной серии бокса, Мырсатаев обычно укладывал своих соперников на пол в пятом раунде, а тут...

– Решил не тянуть с победой и показать при этом бокс очень высокого уровня. Канат Ислам тоже отлично боксировал. Его соперник – более опытный на профессиональном ринге. Все 12 раундов в острейшей борьбе – это дорогого стоит. Одним словом, вечер профессионального бокса у нас удался, казахстанские мастера кожаной перчатки молодцы: и доказали свое превосходство, и показали возросшее мастерство, и приготовили большой праздник для своих поклонников.

– А еще устроили первую в Алматы автомобильную пробку на спортивной почве: мы еле доехали до нового Дворца спорта... Вы ожидали, что все 12 тысяч мест в «Алма­ты-Арене» будут заняты поклонниками бокса?

– Ожидал! У нас в Казахстане бокс очень любят. Такие прекрасные мастера в Алматы могли бы собрать на свой вечер и 20 тысяч зрителей, и больше.

– Вы сами наверняка выступали в подобных огромных дворцах спорта...

– Да, но дома всегда тяжелее выступать, ответственность перед своими болельщиками просто колоссальная. Я думаю, что нашим ребятам спасибо надо сказать и за то, что они выдержали еще и эту нагрузку.

...Напомним, что казахстанцы в Алма­ты показали себя с самой лучшей стороны, выиг­рав все семь пое­динков у более опытных соперников из разных стран и континентов. Своих поклонников порадовали Жуман Жумабеков, взявший верх над Владимиром Ивановым из Беларуси, Айдар Шарибаев (его соперником был мексиканец Хуан Окура), Али Ахмедов, сокрушивший в первом раунде Али Мамедова из Азербайджана. Руслан Мырсатаев но­каутировал Нуху Азуму (Гана), Жанкош Тураров одолел еще одного ганского боксера – Айсака Арие. Чемпион мира 2013 года среди любителей Жанибек Алимханулы в первом раунде трижды «уронил» на пол колумбийца Милтона Нуньеса, а в главном бою всего вечера, когда решалась судьба двух титулов, Канат Ислам в 12-раундовом противостоянии сломил сопротивление Патрика Аллотея, представляющего Гану.

