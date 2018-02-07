Бахтияр Артаев сменил Сапиева на посту главы Astana Arlans
Новым генеральным менеджером профессионального спортивного клуба Astana Arlans назначен Бахтияр Артаев, сообщает Кazpravda.kz.
По информации пресс-службы спортклуба, Бахтияр Артаев родился 14 марта 1983 года в Джамбуле (Казахская ССР). Олимпийский чемпион 2004 года по боксу, обладатель Кубка Вэла Баркера, семикратный чемпион страны, двукратный бронзовый призер чемпионата мира (2005, 2007), серебряный призер Азиатских игр (2006), заслуженный мастер спорта Республики Казахстан. Обладатель государственной награды Барыс I степени.
Бахтияр Карипуллаевич Артаев имеет высшее образование (Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати, Казахская академия спорта и туризма), специальность – магистр юриспруденции, бакалавр менеджмента, преподаватель физической культуры, тренер по боксу. С 2014 по 2016 год получил образование в Великобритании.
Работал на государственной службе, был начальником управления туризма, физической культуры и спорта Жамбылской области, директором Дворца бокса имени Бахтияра Артаева в Таразе. С 2011 года – заместитель руководителя аппарата акима области.
С 24 декабря 2012 года – президент Президентского профессионального спортивного клуба "Астана". 14 ноября 2013 года вошел в состав комиссии WSB.
C 2016 года Бахтияр Артаев руководит ТОО "Тарлан Батырлары".
Напомним, что первым генеральным менеджером клуба "Астана Арланс" в 2010 году стал Болат Манкенов, после него этот пост занимал олимпийский чемпион Серик Сапиев.