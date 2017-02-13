Олимпийский чемпион по боксу (2004) Бахтияр Артаев посетил сегодня медицинский реабилитационный центр "Жулдызай", в котором встретился с детьми с диагнозом ДЦП, передает Kazpravda.kz.
Воспитанники медицинского центра тепло и радушно встретили именитого казахстанского боксера. Но больше всего Бахтияра Артаева ждал 10-летний Амир Кусаинов. Мальчик встретился со своим кумиром уже во второй раз.
Первая встреча мальчика с диагнозом ДЦП и казахстанского боксера произошла на специальном новогоднем выпуске "Армандар орындалады" программы "Әйел бақыты" на телеканале "Қазақстан". Тогда олимпийский чемпион подарил Амиру боксерские перчатки и пообещал, что навестит его вновь в медицинском центре.
"Нам нужно больше проводить время с такими детьми, они как никто другой в этом нуждаются", – поделился впечатлениями Бахтияр Артаев.
Как рассказала мама Амира, с подаренными известным спортсменом боксерскими перчатками Амир практически не расстается.
"Диагноз ДЦП Амиру поставили при рождении. Но благодаря таким людям, как наши олимпийские чемпионы, у него есть стимул. Он человек творческий и больше равняется на спортсменов, он смотрит на ваши достижения, хочет стать таким же, как вы. Это очень помогает ему в реабилитации", – рассказала мама Амира Жазира Альжанова, общаясь с чемпионом.
Реабилитационный центр подарил Бахтияру Артаеву картину ручной работы, выполненную воспитанниками центра, а также вручил благодарственное письмо и пригласил спортсмена посетить их вновь 16 марта, на что боксер ответил согласием.
Стоит отметить, что Бахтияр Артаев не первый олимпийский чемпион, который становится гостем центра. Ранее детей навещал и тяжелоатлет Илья Ильин.
Ежегодно более 600 детей получают высококвалифицированную помощь в медицинском реабилитационном центре "Жұлдызай". За три года существования центром оказано более 2 100 услуг по реабилитации и проведено более 1 700 консультаций. Фонд оплачивает хирургические операции, приглашая из-за рубежа специалистов высокой квалификации: всего за несколько лет проведено 300 операций казахстанским детям. За время работы медико-социального проекта в центре реабилитации более 30 детей впервые начали самостоятельно ходить.
Вдвое увеличилось число туристов в Туркестанской области
В Приаралье формируется кластер стройиндустрии
Стратегически важная отрасль экономики
Военные мелодии растрогали до слез
Абай в Петропавловске
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения
Город для людей: каким будет облик Астаны в ближайшие 10 лет
Карьерный центр – выпускникам
Горящая путевка способна «спалить» деньги
Прозрачность, баланс и поддержка роста
Задание на осень
Патриотизм, профессионализм, человекоцентричность
Больше активности и открытости
Высоко служу, далеко гляжу
По примеру деда-горнового
Страдают от застройки парки
Живая экосистема международной торговли
Шагнул в бессмертие поэт
Для комфорта и безопасности пассажиров
В Караганде подорожает проезд в автобусе
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан по вопросам введения его в действие
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
День работников рыбного хозяйства
Президент принял главу правления нацкомпании «QazaqGaz»
Жительница области Абай продала всё свое имущество, чтобы избежать судебного взыскания
Первая газовая турбина доставлена на стройплощадку в Туркестанской области
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
1 млрд тенге выделен из резерва Правительства на завершение строительства отводного канала в Костанайской области
Казахстанские школьники стали сильнейшими химиками планеты: 4 медали на МХО-2025
Износ оказался отнюдь не критичным
Движение на ряде улиц ограничат в Астане
Создание самостоятельных кассационных судов: на чем сосредоточится Верховный суд?
Сотрудник акимата Уральска проиграл на ставках почти миллион тенге
Государственность Казахстана в потоке истории
Казахстанская шахматистка сотворила сенсацию на Кубке мира
О погоде в Казахстане на 15-17 июля рассказали синоптики
Как получить статус в ОСМС на год вперед, если вы не работаете официально и не застрахованы
Обама снимет комедийный сериал к 250-летию США
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Закон Республики Казахстан
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Первого бесплатного юридического помощника на базе ИИ запустили в Казахстане
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правоохранительной службы, жилищного обеспечения и социальной защиты сотрудников правоохранительных, специальных государственных органов, органов гражданской защиты и военнослужащих, а также исключения излишней законодательной регламентации в сфере деятельности органов внутренних дел
Совбез ООН собрался на экстренное заседание
Президент подписал закон об амнистии к 30-летию Конституции РК
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан