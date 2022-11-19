Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге

Происшествия

Антикоррупционная служба просит общественность помочь в поимке беглого предпринимателя.

Фото: nur.kz

 

По делу о хищении крупной суммы при оказании услуг на руднике Каратау разыскивается Бахтияр Байсеитов, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Антикоррупционную службу. 

Продолжается досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО «Каратау» (дочерняя организация АО НАК «Казатомпром) и ТОО «Iri building» по факту хищения денежных средств в период 2019-2021 годы при оказании услуг на руднике Каратау (Созакский район Туркестанской области).

По данным следствия Байсеитов, прикрываясь родственными связями с Қ.Сатыбалдыұлы, лоббировал деятельность подконтрольной компании ТОО «Iri building». Предприятием и субъектом квазигосударственного сектора ТОО «Каратау» в 2019г. был заключен договор на строительные работы по руднику «Каратау» на сумму 6,2 млрд. тенге.

Бахтияр Байсеитов непосредственно руководил деятельностью ТОО «Iri building» и распределял поступающие за строительство объекта денежные средства, при этом часть оборудования не поставлена, а предназначенные на это средства незаконно выведены и похищены.

Ущерб государству составил более 320 млн. тенге.

В настоящее время Байсеитов находится за пределами Казахстана. Его противоправные деяния квалифицированы по п.2 ч.4 ст.189 Уголовного кодекса РК и он объявлен в розыск.

Проверяется причастность указанного лица к совершению иных преступлений.

Лиц, располагающих информацией о его возможном местонахождении, просим сообщить по указанным телефонам Агентства: Cаll-центр 1424, +7 (7172) 909 260.

За предоставление информации предусмотрено вознаграждение.

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