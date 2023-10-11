Бахыт Кенжеев: «…Я родился в окрестностях ОКСа…»

Журналист Бигельды Габдуллин побеседовал с казахским поэтом Бахытом Кенжеевым, автором более 20 книг стихов и прозы, лауреатом литературных премий «Антибукер», «Москва-транзит», Русской премии. Он дважды номинировался на Нобелевскую премию по литературе. В настоящее время проживает в США.

Фото: sovlit.ru

– Уважаемый Бахыт, большое спасибо за то, что согласились на интервью. Мы знаем друг друга уже давно, где-то с конца 80-х годов. Беседовать с Вами – одно наслаждение. Добро пожаловать в Алматы. Мы беседуем с Вами в Алматы, где Вы частый гость. Чем для вас является Казахстан?

– Родина…

– Только родина и не более?

– А что может быть более, извините! (смеётся)…

– А что может быть ближе родины? Извините! Родина есть родина.

– Бахыт, Вы поэт, пишущий на русском языке, но при этом Вы – казах по происхождению, думаете по-русски, мыслите по-европейски, живёте в Нью-Йорке. Помните «Поэзия – вся! – езда в незнаемое…», «Поэзия, есть высшая форма существования языка…». (И.Бродский). Скажите, что для вас поэзия?

– Конечно, помню. Это же Маяковский! Поэзия – вся! – езда в незнаемое.

Поэзия – та же добыча радия.

В грамм добыча, в год труды.

Изводишь единого слова ради

тысячи тонн словесной руды…

Это способ существования, разговор с Богом. Ой, столько можно сказать по этому поводу…

– Ну да. У каждого поэта свое понимание этого термина…

– Я понимаю, я понимаю, Бигельды. Я думаю, что … поскольку Бог он есть, то есть, поэзия – это выражение своего отношения к Богу. Это и называется искусством. А поэзия – одна из форм искусства. Это способ вступить в разговор с господом Богом. И другого способа, честно говоря, у него и нет. Да и не нужно. Многие считают, что поэзия – это зарифмованное сообщение. Разумеется, это не так. Поэзия гораздо глубже. Поэзия – это то, что нельзя выразить не на поэтическом языке. Как и изобразительное искусство, как любое искусство. «Лучше всех об этом сказал Осип Мандельштам: настоящая поэзия, – сказал он, в своём очерке «Разговор о Данте», – она не поддаётся пересказу. Где поэзия поддаётся пересказу, то там поэзия не ночевала…».

– Там, где кончается проза, там начинается поэзия, не так ли?

– Нет, это совершенно разные искусства. И то и другое оперирует словом. Но… Меня всегда забавляла несовместимость этих искусств. Последние примеры, когда писатели были одинаково гениальны и в прозе, и стихах, то это Пушкин и Лермонтов. Но это было 200 лет назад. С тех пор ничего подобного не было. Великий Набоков, как мне об этом грустно говорить, посредственный поэт, великий Платонов начинал со стихов абсолютно беспомощных. Это несовместимо. Я сам занимался прозой многие годы, я написал один удачный роман из пяти своих романов, это очень обидно, конечно. На самом деле, этот роман хорош. А все остальные так себе. Как мне говорила моя подруга, Бахыт, ты знаешь, чем объясняется твой неуспех в прозе, потому читатели, читая твою прозу не могут простить, что ты поэт Бахыт Кенжеев.

– А как Вы определили, что Ваши романы неудачные?

– Ну, я – трезвый человек. Я всё понимаю. Я советский человек. Я писал прозу по советским образцам. Чтобы был сюжет, чтобы были герои, всё как надо. Ну, Бигельды, ну а волшебства-то не было. А настоящая проза – это Платонов, это Набоков. Я это не умею пока! Не знаю, может быть, научусь. Но одним романом могу похвастаться. Называется «Обрезание пасынков». Есть на моем сайте bakhyt.org.

– Бахыт, Вы дважды упомянули имя Платонова, у него есть выражение: без меня – народ не полон. Что он хотел этим сказать?

– Это означает ровно то, что означает. Что Россия, культура, это Платонов, а не Сталин. Всё! Помните старое выражение: кто такой был Брежнев? Это мелкий тиран в эпоху Солженицына…

– Или в эпоху Аллы Пугачёвой…

– Да, эпохи Аллы Пугачёвой. Сейчас расскажу другой случай. Когда погиб Пушкин, то газета «Русский инвалид», если не ошибаюсь, напечатала очень сочувственную статью памяти Пушкина «Солнце русской поэзии закатилось. Пушкин умер». Тогда Беккендорф вызвал на ковёр главного редактора этой газеты и устроил разнос. Он спросил: кто такой Пушкин? Какое солнце русской поэзии? Зачем вы такое печатаете? Ирония заключается в том, что прошло 150 лет и более, но Беккендорф остался в нашей памяти только из-за того, что сказал эти фразы. А иначе бы никто не помнил его (смеётся!).

Ровно так же и через 100 лет будут писать, что Сталин – это мелкий тиран эпохи Мандельштама. Согласен, Бигельды?

– Конечно, Бахыт!

– Ну вот славу города Алматы и Казахстана создал обречённый на смерть и сосланный сюда Юрий Домбровский. Ну и где сейчас Сталин, и где Домбровский? Домбровского мы читаем, а Сталина ненавидим.

– Бахыт, тут не только Домбровского надо вспоминать. В Алматы были сосланы представители всей творческой интеллигенции России. Как тут не вспомнить о том, что в годы войны тут работали…

– Да, да, я знаю. Но Домбровский, как пишут американцы, Алма-Ату поставил на карту мира!

– Согласен.

– Есть поэты с биографией (Пушкин, Лермонтов, Байрон, Абай) и поэты без особой биографии (Тютчев, Фет, Китс, Мукагали). К какой группе Вы себя относите?

– Ошибаешься! Ошибаешься. И у Тютчева, и у Фета была настоящая трагическая биография. Трагическая по-настоящему. Бедный Фет, родился, не вспомню сразу его настоящую фамилию…

– Ну, он же был полунемец, полу…

– Это не важно. Он же был еврей, на самом деле! Всю жизнь он был антисемитом. Он думал, что он наполовину еврей, но оказалось целиком! Разве это не трагедия? Он всю жизнь хотел вернуть себе дворянское звание, ради этого он пошёл в армию служить, но дворянское звание ему дали только в 60 лет. Он даже женился по расчёту, потому что он был бедный несчастный человек, который сильно комплексовал по поводу своей настоящей фамилии. О, вспомнил – его фамилия была Шеншин. И как остроумно написал ему Тургенев в своей эпиграмме: искупит прозу Шиншина, стихи пленительные Фета. Фет был жуткий фашист. А ещё он сказал: как Фет Вы имеете имя, а как Шиншин Вы имеете только фамилию.

Что Вы, Тютчев – это большая история! Он был четырежды женат, причем, всё время на иностранках. Будучи великим русским патриотом, он почти всю жизнь прожил за границей. Был рафинированным европейцем. Почему так, я не знаю. Но я думаю, из корыстных соображений. Когда-то он написал статью «Россия и Европа», в это время он был в опале, его выгнали из дипломатической службы, потому что он решил жениться на немецкой девушке, оставил свой дипломатический пост в Турине, поехал на женитьбу и там потерял свои документы, и после этого ему выдали волчий билет. А его статью положили на стол императору. Статья абсолютно фашистская, ну да ладно… Государь прочёл статью и сказал: простим Тютчева. Тютчев вернулся в Россию и стал жить помещиком. Ему дали пост главы цензуры иностранной литературы. И за всю свою чиновничью жизнь он не запретил ни одной книги. Ну вот так. Детей у него было много, 12 человек. Жить-то надо было. Что поделаешь?

Да, есть писатели, у кого нет биографий. Ну а у меня есть биография.

– А к какой категории Вы себя относите? Есть у Вас биография поэта?

– Конечно, есть. Я сменил четыре родины и три паспорта. Это серьезная биография.

– А жёны?

– Ну и жён. Четыре или пять… Не помню, ну и детей у меня много. Иногда я от этого очень устаю. Потому что много биографии. Лучше было бы, если бы сосредоточиться на каких-то мировых вопросах.

– Как Вы попали за кордон?

– Я не борец. Я поэт. В какой-то момент я понял, что, если я останусь в этой стране, то меня рано или поздно посадят в тюрьму. Причём, ни за что. Я понял, что мне надо бежать из советской России. Иначе меня убьют. Если не убьют, то замучают, или заставят давать показания на друзей. А это я не могу. А зачем мне сидеть тюрьме? Я как-то сообразил. И встретил девушку – звали её Лора, точнее, Лаура, ах Петрарка, Петрарка! У нас получилась такая любовь. Я ей говорю, давай Лорочка, я на тебе женюсь. А она мне, дорогой Бахытик, у меня есть бойфренд, давай будем взрослыми людьми, а ты, я знаю, хочешь уехать из страны, давай поженимся фиктивно, вывезу тебя в Канаду и там всё будет прекрасно. Я ей говорю, Лорочка, я, по-моему, признавался тебе в любви. Так вот, серьёзно или никак! А она, бедная девочка, бросила своего бойфренда и вышла за меня замуж. И накануне свадьбы я ей говорю: «Лорочка, чтобы ни одна гадина потом не сказала, что я женился на тебе по расчёту, давай останемся здесь, я нашёл тебе работу в Москве. Итак, мы прожили в Москве ещё три года, пока меня не выслали.

– Всё-таки выслали!?

– Да, выслали! Это был замечательный эпизод в моей жизни, когда меня вызвали в КГБ и сказали: «Бахыт Шукуруллаевич, мы от Вас устали… Раз Вы такой счастливый человек, женатый на канадской гражданке, то у Вас есть выбор, можете ехать на Запад или на Восток. И мы подали документы и выехали в Канаду. Ой, там мы прожили много лет, мне там очень нравилось. Мы были достаточно бедные, но тем не менее там приятно было жить…

– Несмотря на давление органов, Вам не хотелось уезжать?

– Нет, конечно, а Лора работала в издательстве «Прогресс», а наша маленькая квартирка в Москве была центром диссидентской деятельности.

– Бахыт, давайте вернёмся к литературе…

– Давай дорогой!..

– Меня всегда интересовали поэты, которые работали на стыке двух, трёх культур. Примеров масса. Раз Вы прибыли из США и близки с английской литературой, то придётся привести примеры из англоязычной литературы. Лауреат Нобелевской премии 1992 года великий поэт Дерек Уолкот…

– Да, да! Он с каких-то там островов. Он гениальный поэт…

– … он уроженец Малых Антильских остовов Карибского моря, молодость которого прошла на Тринидаде. Премию получил, как английский поэт. Его родным языком является креольский. Он чернокожий. Обе бабки были рабами. Лауреат Нобелевской премии поэт Видиатхар Найпол – тоже с Карибских остовов.

– О! Найпол тоже выдающийся прозаик, индус…

– Или к примеру поэт Надин Гордимер из южной Африки. В 1989 году Нобелевскую премию получает японец Кадзуро Исигиро, пишущий на английском языке. Харуки Мураками тоже пишет на английском. Казахи Олжас Сулейменов, Бахытжан Канапьянов, Бахыт Кайрбеков, Ербол Жумагулов, грузин Булат Окуджава пишут на русском.

Согласитесь, быть цветным или азиатом и погрузиться в чужую великую литературу, где вовсе иная традиция, иная литературная среда, иные авторитеты очень нелегко. Но что является их «спасательным кругом»?

– Слушай, Бигельды, это моя любимая тема. Когда–то я придумал теорию о том, что поэт обязан быть маргинальным человеком. Понимаешь? Он всюду должен быть чужим. Это печально, но это правда. Однажды меня спросили: Бахыт Шукуруллаевич, а Вам не обидно быть русским поэтом, и при этом быть казахом…

Я ответил: ну а Булату Окуджаве же не стыдно! (смеётся!). Бигельды, Вы забыли великого писателя Фазиля Искандера…

– А да, еще Чингиз Айтматов, Тимур Зульфикаров...

– Давайте так, Бигельды. Какого чёрта нам думать об этой глупости. Думать о своей национальности. Главное помнить о своих корнях, а на каком он языке ты пишешь..? Много лет тому назад в Алма-Ате у меня тоже спросили, не стыдно ли мне на русском писать, и я нашёл хороший ответ: есть одна литература великая. Ирландская, которая написана на языке завоевателей – на английском.

– Но язык-то их недалёк от английского?

– Очень далёк…

– Они же всё-таки понимают друг друга?

– Неет! Настоящие ирландцы говорят на гэльском. Это абсолютно разные языки. Тем не менее великая ирландская литература, начиная с Бернарда Шоу, написана на английском. И ничего страшного, ребята!

– Что, в таком случае казахскую литературу ждёт то же самое?

– Нет, конечно. Есть и будет великая казахская литература. Просто казахская литература находится в состоянии жуткого шока, её изнасиловали, сами знаете кто. Воспитали поколение, которое не говорит на казахском. Так? И что можно сказать? Нужны годы, чтобы это исправить. Лучший русскоязычный поэт Казахстана на сегодня Ербол Жумагулов свободно владеет казахским, но пишет на русском…

– Постоянно идут споры, особенно, в Казахстане, насчет принадлежности писателя к той или иной литературе. К какой литературе относить писателя, скажем, Олжаса Сулейменова, казаха, если он все свои произведения написал на русском языке? Он казахский поэт или русский?

– Конечно, казахский!

– Выходит, язык ни при чём? Самое главное – суть произведения?

– Совершенно верно! Я в своё время с восторгом прочёл поэму Олжаса «Глиняная книга», написанную на русском языке, это европейская поэзия, на самом деле. Но это и казахская поэзия. Если точнее, она принадлежит двум культурам. Давайте не считаться. Тем более что тут плохого? Тема казахская, а написана по-русски. Пишется, ну и пишется! Мы любим его!

– Бахыт, всё–таки каково Ваше отношение к творчеству Олжаса Сулейменова?

– Очень хорошее, очень хорошее. Блестящий поэт, кого я знаю. А уж книга «Аз и Я» – это просто памятник. Литературный памятник. Никогда этого не стеснялся и повторю: Олжас – молодец, молодец!

– Было время, когда как в спорте, говорили – вот сборная Советского Союза по поэзии, куда входили Вознесенский, Евтушенко, Сулейменов, Бэлла Ахмадуллина, Рождественский, Римма Казакова… С кем из них Вы дружили?

– Бэлла Ахмадуллина однажды выгнала меня из дома… Я сидел у неё в обществе выдающегося поэта Юрия Кублановского, и я осмелился сказать что-то нелицеприятное в адрес Александра Исаевича Солженицына. Она сказала: вон из моего дома!

– Когда это было?

– Ой, более сорока лет тому назад!

– Бэлла Ахатовна, конечно, гений. Из всей этой плеяды поэтов, на мой взгляд, она была самая талантливая.

– А к кому она ближе? К Цветаевой или Ахматовой?

– Ой, она открыла свою Вселенную, это очень здорово! А вообще к этим шестидесятникам я отношусь очень осторожно. В те годы почти все были глупы. И на Западе, и в России, в Казахстане. Но эти люди были порядочные, говорили честные вещи. Правда, были и другие писатели. К ним нет никаких скидок. Это Окуджава, это Галич, они работали в другой плоскости. Они работали совсем честно. Ну за это они расплатились тяжёлой судьбой своей. Ну надо платить за всё, извините, ребята! Так жизнь устроена.

– Вы казах по паспорту. И Вам нелегко было вклиниваться в русскую литературу?

– Нет, нет. Меня совершенно принимали за своего. Да, меня дразнили мои друзья, мой любимый друг и поэт Сергей Гандлевский называл меня «мой казашонок». Мы на эти национальные вопросы не обращали внимания. Зачем? Это неинтересно!

Другое дело, что папочка много сделал, чтобы я чувствовал себя казахом. Дал мне казахское имя и много раз отправлял меня в Шымкент, Алма-Ату, Ташкент, где жили мои родные. И моя биография отличается от биографии моих московских друзей. Мои любимые блюда – плов, казы-карта…

– Бахыт, задам несколько неэтичный вопрос. Среди Ваших друзей очень много евреев… С чем это связано?

– Ну они умные.

– Но только ли это?

– Думаю, что только это.

– Вы учились у них?

– Нет! Я не делю людей на евреев, казахов и русских… Делю людей на людей умных и порядочных. На людей глупых и бездарных! Еврей, как китаец, он человек трудолюбивый и талантливый, и как уже говорил, маргинальный. Как Мандельштам. Так? И среди них немало талантливых людей, чем среди других народов. Ну и слава Богу, почему я об этом должен думать? Господи, Боже мой!

Было у меня замечательное воспоминание… Приезжаю я как-то в Ташкент и живу там у своей двоюродной сестры. Они казахи. У них были какие–то связи. В библиотеке они имели шеститомник Шолома-Алейхема. А в те годы иметь хорошую библиотеку – это было престижно и статусно. А мне – пятнадцать лет. И я прочёл все шесть томов этого писателя. Это было просто гениально. И я навсегда излечился от антисемитизма. Из книг Шолом-Алейхема я понял, что евреи – бедные и несчастные люди. Это правда. Что поделать? У них есть Книга. Вы знаете, когда эмбрион превращается в человека. По католической религии эмбрион превращается в человека во время зачатия, у православной религии – в момент рождения. По иудейской религии человек превращается в человека, когда он получает диплом юридического или медицинского факультета (общий смех!!!).

– Хотите подскажу, почему акушеры разрешают делать аборт не позднее четырёх недель после зачатия? Дело в том, что после четвертой недели у плода формируется нервная система, он уже всё чувствует.

– Ах, вот как!

– Ну раз мы заговорили о Ваших друзьях, то задам такой вопрос – что значит для Вас друг?

– Друг? Друг – это человек, кому ты можешь занять большую сумму денег без расписки и позволяешь открывать твой холодильник без спроса. Всё!

– А часто Вы занимали деньги друзьям и возвращали ли они этот долг?

– Я не даю денег в долг, никогда. Я это просто не люблю. Не надо давать в долг другу, это портит отношения. Был период, когда я был относительно богатым, был такой период, то если подруга просит долг 500 долларов – надо отремонтировать дачу, то я ей говорю, зайка, я дам 250 долларов, но безвозвратно. Деньги я люблю, вот чапан у меня дорогой, джинсы американские, всё как надо.

– Спрошу у Вас, как у поэта. Бывают ли у поэтов учителя? Если да, то кого Вы причисляете к своим учителям?

– Главный мой учитель Осип Мандельштам. Величайший поэт 20 века. А в детстве я воспитывался на разных других поэтах, очень многим я обязан Александру Кушнеру и Олегу Чухонцеву. Когда-то я по почте отправил свои стихи Кушнеру, да-да…

– Он же был большой друг Бродского…

– Да–да, я знаю. И для меня было великим праздником то, что он мне ответил, написал, какие у вас замечательные стихи, я приехал в Питер к нему в гости, мы с ним судесно посидели, побеседовали. Он же большой поэт, чёрт бы его подрал. Вот…

– Я называю Ваших учителей, если я не ошибусь, то это ещё были Мандельштам, Иванов, Заболоцкий, Ходасевич… А к Блоку Вы равнодушны?

– Нет, что Вы? Я обожаю Блока! О, безумно красивый поэт. Но так уже нельзя писать!

– А Есенин?

– Очень люблю его. Очень! Более того, Есенина любят, как народного поэта, как автора «Клён, ты мой опавший…», да? Он большой поэт, и для меня знаковым событием было, когда я прочёл в одной статье Мандельштама, который, якобы, чуждый ему поэт, что в России есть один поэт, который написал одну строчку, которая грохочет, как гром в небесах над всей страной и за эту строчку он будет бессмертен. И процитировал Есенина: «Не расстреливал несчастных в темницах…»

– А как Вы относитесь к Николаю Рубцову?

– Люблю, люблю. Но он не гениальный поэт. Но я его очень люблю…

– Еще Тряпкин был хороший поэт… Давай разделим поэтов на категории, есть гениальные поэты, как Мандельштам, Ахматова, и есть добросовестные поэты, которых, если бы я был главным редактором журнала, то я бы обязательно напечатал Рубцова…

– Как–то Вы обронили фразу, вспоминая Осипа Мандельштама, человек такого написать не мог. Ему кто–то диктовал, а он послушно водил пером. Не могу не вспомнить произведение «Роза мира» Даниила Андреева… Великий поэт от Бога? Неужели за каждым большим Поэтом стоит Бог?

– О, господи Боже мой. Он, конечно есть! Но это такое невероятно большое ощущение, что за тобой стоит сам Бог…

– Как за Пушкиным, Лермонтовым, Абаем?

– Естественно стоит. Но мы-то живые и современные люди и говорить, что за тобой стоит Он, слишком самонадеянно!

– Неужели Вы не ощущаете за собой дыхание Бога? Серьезно?!

– Не задавай мне неприличных вопросов!

– Всё, извиняюсь, беру слова обратно!

– А знаешь, почему? Я не имею права на самонадеянность, понимаешь. Я был бы счастлив, если б за моими стихами стоял господь Бог. И смею на это надеяться.

– А может быть, Вы просто этого не понимаете?

– Нет, я не могу ответить на этот вопрос! Иисус Христос мог отдать свою жизнь за поэзию, а я извини, не имею права, пусть другие что-либо скажут на эту тему, но великие поэты всегда были мучениками. Даже Пастернак, который прожил довольно благополучную жизнь, тоже был большим мучеником, чёрт возьми. У него расстреляли всех друзей, но под конец жизни он понял, что напрасно играл с советской властью и написал достаточно плохой роман «Доктор Живаго». И ему сказали, убирайся из нашей родины, собака! Зря он не уехал! Словом, поэзия в России – неблагодарное занятие!

– Раньше Вы часто ездили в Россию. Кстати, в Москве я впервые услышал Ваши стихи, когда Вы выступали в знаменитом Центральном Доме литераторов. Ваши поездки были связаны с ностальгией или это было прикосновение к живому языку?

– Второе, второе, конечно.

– А теперь как. Три года Вы не ездите в Россию?

– А никак! Не хочу!

– Это больно?

– Очень больно! Но, но... Что могу сказать? Бигельды, я честный человек. Порядочный человек. Я не могу ездить в эту страну, просто не могу! Противно, противно.

– После 24 февраля?

–Да после 24 февраля, что тут говорить…В Казахстан я приезжаю с наслаждением огромным, хотя до Казахстана очень далеко, сутки лететь из Нью-Йорка.

Почему я сюда еду? Потому что тут встречаю порядочных людей. В Москве есть порядочные люди, но их затравили. Ну, вот любимый мой друг Серёга Гандлевский, он на старости лет уехал жить в Грузию… А, что ему остаётся делать? В России жить невозможно. Да и моим любимым литературным журналам «Новый мир», «Знамя», я просто боюсь посылать свои стихи. Потому что я не хочу главных редакторов ставить в неудобное положение. Печатаюсь в эмиграционных журналах. Драма, драма, точнее трагедия!

– Бахыт, есть такое выражение: власть отвратительна, как руки брадобрея. Как Вы относитесь к нынешней казахстанской власти? Только честно?

– Ещё как, да! Скажу честно, как ты просишь. Я человек добрый по природе. Если сравнивать Казахстан с Россией, то Казахстану повезло. Даже с Назарбаевым. Потому что такого уровня коррупции, как в России, здесь не было. А если сравнивать Казахстан с соседними странами, как Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркмения, то, пардон, это цивилизованная страна. Так? Всё постигается в сравнении. Я всё сказал.

Я уверен, что у Казахстана большое будущее.

– Бахыт, как Вы относитесь к своим детям?

– Ну что тут скажешь! Как у любого другого человека. Симпатичные маленькие существа, из которых потом вырастают большие люди.

– Вы гордитесь ими?

– Очень. У меня их много. Пятеро. Много у меня детей. Их не считал, как настоящий казах. Литературу никто из них не любит. Ладно, у них свои интересы.

– Вот кстати, дети Ваши не любят литературу, а откуда у Вас тяга к литературе?

– А я не знаю…

– Опять от Бога?

– Наверно от Бога, ты прав! Я…много лет тому назад, даже не знаю, сколько лет назад, мне, скорее всего, было лет десять. Мои родители работали в экскурсионном бюро, папа организовывал автобусные экскурсии по Москве, ну выживали, как все. И у них был новогодний вечер, там они выиграли небольшой томик Надсона. Мне кажется именно с этого дня началась моя любовь к поэзии. Кстати, этот томик я храню до сих пор. Он был плохой поэт, но если бы он не умер так рано, то стал бы большим поэтом.

А потом я прочёл Игоря Северянина, очень противоречивого человека. Он был хитрый малый и писал стихи, посвящая их парикмахерам и манекенщицам. Но как это было красиво! Сейчас вспомню что-нибудь! Ну вот:

В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом

По аллее олуненной Вы проходите морево…

Ваше платье изысканно, Ваша тальма лазорева,

А дорожка песочная от листвы разузорена —

Точно лапы паучные, точно мех ягуаровый.

Для утонченной женщины ночь всегда новобрачная…

Упоенье любовное Вам судьбой предназначено…

В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом —

Вы такая эстетная, Вы такая изящная…

Но кого же в любовники? и найдется ли пара Вам?

Ножки пледом закутайте дорогим, ягуаровым,

И, садясь комфортабельно в ландолете бензиновом,

Жизнь доверьте Вы мальчику в макинтоше резиновом,

И закройте глаза ему Вашим платьем жасминовым —

Шумным платьем муаровым, шумным платьем муаровым!..

1911 г.

Как прекрасно, ну, да, мещанская красота, но… Я его понимаю, надо было зарабатывать…

На этих двух поэтах я и вырос. Это очень интересно…

– Бахыт, Вы столько лет за кордоном. Не скучно ли Вам жить там? Кто сегодня Ваши друзья?

– Нисколько. Я женился на девушке с очень богатым приданым. Её зовут Леночка. Когда с ней познакомился в Москве, я ей сказал, что тебя познакомлю с самыми известными литераторами... Эйзенбергом, Гандлевским, Кибировым... Она мне говорит: «Бахытик, я уже давно хожу на литературный вторник к Эйзенбергу»… То есть, она сразу опустила меня, мальчика. Когда я приехал в Нью-Йорк, Ленка мне в качестве приданого представила просто лучших людей Нью-Йорка. Они все меня полюбили, до сих пор мы к ним в гости. Мне в Нью-Йорке не скучно. Нормально, нормально. Нормальная русско-американская интеллигенция. К сожалению, казахов в этом городе очень мало, гораздо меньше, чем узбеков, кыргызов.

– Ну и последний вопрос. Говорят, что поэта надо судить по лучшим стихам. Какие свои стихи Вы унесёте в могилу?

– Ну вот недавно опубликовали мои стихи в «Просторе». Прочту этим стихотворение. Оно выражает моё отношение к Казахстану. Слушай:

Я РОДИЛСЯ В ОКРЕСТНОСТЯХ ОКСА...

Где под твердью мучительно–синей

не ржавеет невольничья цепь,

и забытая богом пустыня

по весне превращается в степь -

я родился в окрестностях Окса,

чьи памирские воды мутны,

и на горе Аллаху увлёкся миражом океанской волны.

Вздрогнет взрывчатый месяц двурогий,

сбросив пепел в сухую траву.

«Почему ты не знаешь дороги?»

«Потому что я здесь не живу».

Не имеющим выхода к морю

только снится его бирюза.

Пусть Эвтерпа подводит сурьмою

молодые сайгачьи глаза –

есть пространства за мёртвым Аралом

(потерпи, несмышлёный, не пей!)

где прописано чёрным и алым

население нищих степей

и кочевник любуется вволю

на своих малорослых коней

солоней атлантической соли,

флорентийского неба темней.

* * *

Каждому веку нужен родной язык,

каждому сердцу, дереву и ножу

нужен родной язык чистоты слезы -

так я скажу и слово свое сдержу.

Так я скажу и молча, босой, пройду

неплодородной, облачною страной,

чтобы вменить в вину своему труду

ставший громоздким камнем язык родной.

С улицы инвалид ухом к стеклу приник.

Всякому горлу больно, всякий слезится глаз,

если ветшает век, и его родник

пересыхает, не утешая нас.

Камни сотрут подошву, молодость отберут,

чтоб из воды поющий тростник возрос,

чтобы под старость мог оправдать свой труд

неутолимым кружевом камнетес.

Что ж – отдирая корку со сжатых губ,

превозмогая ложь и в ушах нарыв,

каждому небу – если уж век не люб –

проговорись, забытое повторив

на языке родном, потому что вновь

в каждом живом предутренний сон глубок,

чтобы сливались ненависть и любовь

в узком твоем зрачке в золотой клубок.

– Бахыт, большое спасибо за беседу!