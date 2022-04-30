Фото пресс-службы Премьер-министра РК
Правительство
Бахыт Султанов осмотрел участки под ОРЦ в Алматинской области

Рабочая поездка заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова в Алматинскую область началась с ознакомления с участками, запланированными под строительство оптово-розничных центров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьера.

Бахыт Султанов и аким области Канат Бозумбаев обсудили пути укрепления продовольственного пояса и развития агломерации.

Как подчеркнул вице-премьер Бахыт Султанов, одной из основных задач, поставленных Главой государства, является продовольственная безопасность страны. Реализация данных проектов внесет весомый вклад в укрепление данного направления.  

Следующим объектом посещения стал завод по производству мороженого и полуфабрикатов ТОО «Шин Лайн».

Бахыт Султанов и Канат Бозумбаев открыли мероприятие, посвященное началу работ по благоустройству прилегающей территории завода. Проект благоустройства включает в себя современные проектные решения. Система ухода выстроена таким образом, чтобы исключить участие человека.   

Президент компании Андрей Шин ознакомил гостей с ходом строительства и уже действующими линиями.

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