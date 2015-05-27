Бахытжан Сагинтаев совершил рабочую поездку в Монголию

Первый заместитель Премьер-Министра РК Бакытжан Сагинтаев провел переговоры в Монголии, сообщает Kazpravda.kz
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В ходе рабочей поездки в Улан-Батор Бакытжан Сагинтаев встретился с Президентом Монголии Ц. Элбэгдоржем и передал ему приглашение Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева посетить с визитом нашу страну.
Как сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, в ходе переговоров стороны обсудили состояние двустороннего торгово-экономического сотрудничества, вопросы реализации совместных инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики. В рамках рабочей поездки Бакытжан Сагинтаев провел также переговоры с Премьер-министром Монголии Ч. Сайханбилэгом.