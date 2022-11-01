БАКАД обещают достроить в 2023 году

Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу (БАКАД) введут в эксплуатацию в 2023 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

По данным Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана, строительство БАКАД на сегодня завершено на 95%.

«Завершены работы по устройству асфальтобетонного покрытия. В настоящее время ведутся работы по обустройству. Строительство БАКАД идет с опережением. На данный момент срок окончания дорожных работ запланирован до конца текущего года. Проект полностью будет завершен в 2023 году», – сообщили в пресс-службе Комитета автодорог.

Общая протяженность автодороги составляет 66 км (первая категория, 6 полос). По расчетам специалистов, она разгрузит улицы мегаполиса на 60% и улучшит экологическую обстановку.

Проект БАКАД реализует турецко-корейский консорциум. Строительство началось в мае 2018 года.

БАКАД – один из крупнейших инфраструктурных проектов в истории Казахстана. Его завершение поспособствует росту экономики области из-за привлечения около 300 млрд тенге инвестиций.