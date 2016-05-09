На вторую ступеньку пьедестала почета в Баку поднялся Азамат Муканов (66 кг), по ходу соревнований выигравший схватки у соперников из Азербайджана, Грузии, Саудовской Аравии, Италии и Бельгии. В финале наш земляк уступил россиянину Михаилу Пуляеву. С бронзовой медалью завершила соревнования Отгонцецег Галбадрах (48 кг). Победительницей этапа в этом весе стала испанка Юлия Фигуэроа.

«Джиро» в Голландии

99-я многодневная велогонка «Джиро д’Италия» уже после трех стартовых этапов взяла запланированный однодневный перерыв. Начальные отрезки пути были проведены в Нидерландах, и 9 мая участники передислоцировались в Италию, где, собственно, и произойдут главные события.

Голландские этапы выиграли хозяин трассы Том Дюмулен (Giant-Alpecin) и дважды – немец Марсель Киттель (Ettixx – Quick-Step). Лучшими в команде Astana Pro Team были итальянцы Винченцо Нибали (16-е место), Давиде Малакаме (26-е) и казахстанец Андрей Зейц (20-е). В генеральной классификации впереди идет Марсель Киттель, а Винченцо Нибали на родину едет, находясь на 11-й строчке текущего протокола. В командном зачете «Астана» пока занимает 6-е место.

Состав известен

Тренерский штаб женской сборной Казахстана по боксу определился с составом, который будет представлять нашу страну на ближайшем чемпионате мира. Напомним, что этот турнир стартует в Астане 19 мая, и в трех весовых категориях на нем будут разыграны лицензии на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро.

После спарринг-боев между претендентками на участие в домашнем мундиале в число десяти наших спортсменок вошли Назым Кызайбай (весовая категория до 48 кг), Жайна Шекербекова (51 кг), Дина Жоламан (54 кг), Айжан Ходжабекова (57 кг), Римма Волосенко (60 кг), Зарина Цолоева (64 кг), Валентина Хальзова (69 кг), Виолетта Князева (75 кг), Юлдуз Маматкулова (81 кг) и Ляззат Кунгейбаева (свыше 81 кг).

Две ракетки – в игре

Три казахстанских теннисиста начали в Риме борьбу за призы крупного турнира Internazionali BNL D’Italia с призовым фондом в 3 748 925 евро. И всем было предложено сначала пройти квалификацию.

В первом раунде отборочных состязаний Михаил Кукушкин выиграл у итальянца Федерико Гайо – 6:7, 6:4, 6:4, Юлия Путинцева отправила на трибуны для зрителей колумбийку Марианну Дуке-Марино – 7:6, 6:7, 6:1. А вот Ярослава Шведова оступилась в матче против Аны Конюх из Хорватии – 1:6, 7:6, 3:6.