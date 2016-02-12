​Бактерия бессмертия

Древний микроорганизм был найден им в вечной мерзлоте Якутии в 2009 году. Как показали исследования, Bacillus F живет уже около 3,5 миллиона лет. Сейчас ученый готовится к дальнейшим экспериментам. Они пройдут в США.

Шанс жить долго

Комментарий «КП» из «первых рук» по Скайпу.

– О загадке старения я начал думать очень давно, еще в школьные годы, – говорит профессор Брушков. – Потому и выбрал геологию: в геологической истории, как мне казалось, может быть ответ на вопрос, живут или жили на планете когда-либо бессмертные существа. Затем узнал, что в мерзлоте (кстати, не только там, а также в древних солях или янтаре) есть бактерии-долгожители, и мысль поработать с ними показалась мне идеальной. Дело в том, что температуры вечной мерзлоты недостаточно низкие – при -3 ÷ -5 °С живые клетки не содержат льда, но при этом оказываются окружены льдом и мерзлой породой, лишены возможности движения и роста. И при этом не умирают! С 90-х годов, чтобы получить образцы, начал регулярно ездить в Якутию. Так около 15 лет назад в древних мерзлых породах была обнаружена бактерия, чей возраст насчитывал несколько миллионов лет.

Что касается исследований, то, естест­венно, самое важное – найти, каким образом клетке удается выживать. Но пока мы этого не нашли, целесообразно изучать влияние этих бактерий на другие организмы. То, что есть «плохие» и «хорошие» бактерии, показал еще Илья Мечников, который испытывал на себе продукты ферментации. Кроме того, эти бактерии естест­венным образом могут попадать в организм местных жителей. Так что особенных чудес ожидать не приходилось. Известно, что, к сожалению, представители северных народов из-за суровых условий живут сравнительно мало. При этом в Якутии, где жестокие зимы и вода не всегда хорошего качества, тем не менее, долгожителей много.

– Вся территория вечной мерзлоты населена этими бактериями или они обитают только в Якутии?

– Древняя мерзлота находится в основном в Якутии. Исследования проводились на севере и еще в нескольких местах. Конкретных результатов пока еще нет, но я полагаю, вероятность того, что и там найдется эта бактерия, достаточно высока.

– Сколько таких видов бактерий-долгожителей предположительно существует?

– Последние исследования показали, что свойство жить бесконечно долго наверняка не является характерной чертой какой-то одной бактерии. Есть целый ряд других, которые научились этому или же, скорее всего, передали друг другу это свойство.

Свет в конце тоннеля

– Вы действительно перестали стареть с тех пор, как ввели себе бактерию бессмертия?

– Это безусловное преувеличение. Надо больше обращать внимание на научную сторону, а не на сенсационную. Раньше не были известны живые существа, живущие миллионы лет, поэтому поиск средств бессмертия до сих пор казался безнадежным. Пожалуй, действительно важный научный результат в том, что с находкой этой бактерии появилась надежда, более того, объективная научная возможность понять, как продлить жизнь.

Этот в общем-то простой организм подарил нам веру в то, что можно разгадать древний и самый важный для нас секрет. Интересно вспомнить одну из версий легенды о поисках бессмертия знаменитым Чингисханом. Там говорится, что в ответ на вопрос великого воина китайский монах рассказал о «яйцах, лежащих где-то далеко на Севере». Это похоже на микроорганизмы в вечной мерзлоте, не правда ли? Так что, возможно, китайский монах был прав…

– Пишут, что вы сейчас очень хорошо себя чувствуете.

– Я не хотел бы особо распространяться на эту тему из соображений этики. Да, я пошел на оправданный риск. Но если скажу, что очень хорошо себя чувствую, значит, завтра тысячи человек потребуют, чтобы им тоже ввели «бактерию бессмертия». А я считаю, что это еще рано делать. Мы еще не знаем, как она действует на организм конкретного человека. Вполне возможно, что на некоторых она может повлиять негативно, у больных может быть ухудшение.

Повторяю: главное – именно в научной перспективе, в уникальном шансе если не бессмертия, то долголетия, а не в моем сиюминутном самочувствии. Все далеко не так просто, но, как говорится, появился свет в конце тоннеля. Сегодня мне пишут со всех концов планеты, но отвечать на все письма невозможно физически. А журналисты часто выдают желаемое за действительное.

Ранее можно было только гадать, есть вечная жизнь или нет. Скорее всего, нет – думали, да и думают до сих пор многие. Ведь до сих пор было известно много живых организмов на Земле, но о живущих миллионами лет мы не знали. Кстати, сами бактерии в вечной мерзлоте были найдены столетие назад, но настоящие их исследования начались после распада СССР.

Вечный двигатель жизни

– Выходит, вы не первый, кто начал работать с бактерией бессмертия?

– Да. Но те, кто начинали работать с ней раньше меня, занимались систематикой. Я же решил, что эти вечные клетки можно использовать в практичес­ких целях. Многие ученые, которые не занимаются вечной мерзлотой, до сих пор с изумлением восклицают: «Миллионы лет?! Нет, это невозможно». Но в целом наука, по-моему, все же поверила, что вечные организмы имеют место быть на Земле. Просто пока никто не знает, как к ним подступиться. Сейчас в нау­ке наступило некое затишье – вроде немой сцены, невероятного удивления перед тем, как схватиться за эту идею и начать интенсивно работать.

Кстати, в Америке и Китае первыми активно заинтересовались ею люди практического плана – врачи-онкологи. Те исследования, которые я сейчас провожу в США, проходят прежде всего в лабораториях онкологического профиля. Ведь что такое рак? Это мутагенез, нарушение геномной последовательности ДНК. И пока что никто в мире с этим справиться не может. А найденная в Якутии бессмертная бактерия каким-то образом защищает свой геном от мутации. Поэтому она и вызвала наибольший интерес именно у онкологов.

– Это уже доказано?

– В общем – да, потому что не будь механизма защиты от мутации, бактерии не жили бы так долго.

– Скоро, значит, появится лекарство от рака?

– Не могу утверждать. Пока мы проводим эксперименты на мышах: полезные свойства бактерии вроде бы налицо. Мне кажется, следовало бы употребить все силы и попытаться изучить эту бактерию, чтобы дать человечеству шанс жить неограниченно долго. Если сосредоточить ресурсы, то не исключено, что ученые быстро найдут механизм, продлевающий жизнь.

В последние месяцы я посетил несколько стран, делал доклады, встречался с коллегами. Есть, конечно, и скептики. Многим трудно поверить, что эти бактерии существуют. Но мерзлота занимает 65% территории России, и я всех приглашал, образцов хватит всем. В целом и бактерия, и идея наша вызывают большой интерес в мире. В настоящее время я занимаюсь организацией исследований в США.

Астана лучше, чем Нью-Йорк

– В Америке вы провели весь январь. Презентовали свою бактерию?

– Это была не столько презентация, сколько разговоры об исследованиях. Наука – субстанция общая, она не принадлежит никому и одновременно всем. Мы согласовывали план, обсуждали пути поиска ответов на вопросы, но большей частью – предстоящие конкретные эксперименты. Американцы уже взялись за них. Приходится ездить за океан: у них хорошо оснащенные лаборатории и подготовленные кадры.

– Выходит, вы продали свою научную идею?

– Я ищу лабораторию, где могли изучить механизм долгой жизни бактерии. В России тоже кое-где продолжают эту работу. Просто у нас это делается не всегда быстро, иногда недостаточно ресурсов для таких исследований.

– А если обратиться к бизнесменам?

– Они уже предлагали помощь, но у них свой интерес: готовы дать деньги на тех условиях, что полученные результаты будут принадлежать только им. Я на это пойти не могу, хотя для меня очень важно, чтобы работа не стоя­ла. Конечно, «бактерию бессмертия» не хотелось бы отдавать американцам. Но что делать? Время ведь не ждет. Если меня пригласит Казахстан, то – пожалуйста, я с удовольствием приеду. Алматы или Астана для меня лучше, чем Нью-Йорк, потому что они ближе к Москве. Тем более что Казахстан для меня не чужая страна. Мое раннее детство прошло в Приозерске, где служил отец.

– Есть ли в ваших планах работать с микроорганизмами других видов?

– Мы уже работаем над этим: сравниваем и пытаемся найти общий механизм выживания. Я не хочу сказать, что вечных бактерий много. Похоже, есть определенная группа, которая научилась жить вечно. Генетически они близки к первой бактерии бессмертия, и тем не менее они разные. Лабораторных штаммов у нас пока еще нет, выделены и просеквенированы (определение последовательности нуклеотидов в молекуле) по существу только их ДНК.

В конце концов улетим на Марс

– А скептиков относительно бактерии бессмертия много?

– Особо нет. Это уже достаточно исследованная вещь. О том, что эта бактерия обладает механизмом, дающим ей право на бесконечно долгую жизнь, кроме меня писали еще датчане. Только я сделал это в 2001 году, а они, особо не вдаваясь в подробности, – в 2003-м. Поэтому, говоря о бактерии, я ссылаюсь не только на свои статьи, но и на работы других научных групп. Теперь же, если я буду сидеть сложа руки, то в той же Дании, США или в Израиле, где тоже есть очень мощные лаборатории, очень скоро найдут механизм жизнедеятельности бактерии.

– То есть вашу идею могут перехватить?

– Легко. Тот, кто первым найдет механизм, тот и получит все награды.

– Нобелевскую премию, например?

– Она – карманные средства по сравнению с тем, что можно заработать на таком средстве, как продление человеческой жизни.

– Вечная жизнь – это хорошо. Но ведь в последнее время все чаще слышатся разговоры о перенаселенности Земли.

– Я думаю, что вопрос в корне неправильно поставлен и сформулирован. Если следовать этому доводу, то не следует искать ни новые медицинские препараты от тяжелых болезней, ни заботиться о продлении жизни вообще. Ведь нельзя уподоблять человека стаду сайгаков: их стало слишком много, поэтому нужен отстрел. Когда же речь идет о том, чтобы освободить окружающее пространство от человека, то это уже попахивает мальтузианством (демографическая теория, призывающая отказываться от «лишних» людей).

Нет, я не утверждаю, что такой проб­лемы, как перенаселение Земли, не существует вообще. Она имеет мес­то быть, скорее, из-за нашего плохого взаимодействия с окружающей средой. Нерациональная, неразумная жизнь – это и есть связь пространства с количеством населения. Но даже если нас, землян, стало слишком много по объективным причинам, то надо искать какие-то другие методы решения проб­лемы. Тратить, к примеру, накопленные ресурсы не на войну, а на космические исследования, ориентированные на переселение на другие планеты.

Но не продлевать жизнь человека, чтобы сохранить пространство, – с этим я совершенно не согласен. Человек должен научиться управлять процессом старения организма и болезнями, а не руководствоваться циничным принципом: чем меньше рождается людей и чем больше их умирает, тем лучше. В Китае, как мы знаем, пытались найти выход из положения путем не контроля, а ограничения рождаемости. Через одно поколение она настолько снизилась, что пришлось отменить этот закон. Проблемы с перенаселенностью мы должны решать каким-то другим, более гуманным путем.

– А если продление человеческой жизни станет неподъемным для гос­казны?

– Да, это действительно будет нагрузкой на бюджет. Скептики уже говорят, что, мол, пенсии придется платить бесконечно долго, тогда как уже сейчас из-за этого собираются повысить пенсионный возраст. Но мы ведь говорим о продлении не старости, а активной фазы жизни.

Да, Земля перенаселена, но я думаю, что человечество в самое ближайшее время решит этот вопрос. Переселимся в конце концов на Марс, будем разумно контролировать рождаемость. Это все-таки лучше, чем стройными очередями отправляться на кладбище.