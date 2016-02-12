​Бактерия бессмертия

Древний микроорганизм был найден им в вечной мерзлоте Якутии в 2009 году. Как показали исследования, Bacillus F живет уже около 3,5 миллиона лет. Сейчас ученый готовится к дальнейшим экспериментам. Они пройдут в США.
Шанс жить долго
Комментарий «КП» из «первых рук» по Скайпу.
– О загадке старения я начал думать очень давно, еще в школьные годы, – говорит профессор Брушков. – Потому и выбрал геологию: в геологической истории, как мне казалось, может быть ответ на вопрос, живут или жили на планете когда-либо бессмертные существа. Затем узнал, что в мерзлоте (кстати, не только там, а также в древних солях или янтаре) есть бактерии-долгожители, и мысль поработать с ними показалась мне идеальной. Дело в том, что температуры вечной мерзлоты недостаточно низкие – при -3 ÷ -5 °С живые клетки не содержат льда, но при этом оказываются окружены льдом и мерзлой породой, лишены возможности движения и роста. И при этом не умирают! С 90-х годов, чтобы получить образцы, начал регулярно ездить в Якутию. Так около 15 лет назад в древних мерзлых породах была обнаружена бактерия, чей возраст насчитывал несколько миллионов лет.
Что касается исследований, то, естественно, самое важное – найти, каким образом клетке удается выживать. Но пока мы этого не нашли, целесообразно изучать влияние этих бактерий на другие организмы. То, что есть «плохие» и «хорошие» бактерии, показал еще Илья Мечников, который испытывал на себе продукты ферментации. Кроме того, эти бактерии естественным образом могут попадать в организм местных жителей. Так что особенных чудес ожидать не приходилось. Известно, что, к сожалению, представители северных народов из-за суровых условий живут сравнительно мало. При этом в Якутии, где жестокие зимы и вода не всегда хорошего качества, тем не менее, долгожителей много.
– Вся территория вечной мерзлоты населена этими бактериями или они обитают только в Якутии?
– Древняя мерзлота находится в основном в Якутии. Исследования проводились на севере и еще в нескольких местах. Конкретных результатов пока еще нет, но я полагаю, вероятность того, что и там найдется эта бактерия, достаточно высока.
– Сколько таких видов бактерий-долгожителей предположительно существует?
– Последние исследования показали, что свойство жить бесконечно долго наверняка не является характерной чертой какой-то одной бактерии. Есть целый ряд других, которые научились этому или же, скорее всего, передали друг другу это свойство.
Свет в конце тоннеля
– Вы действительно перестали стареть с тех пор, как ввели себе бактерию бессмертия?
– Это безусловное преувеличение. Надо больше обращать внимание на научную сторону, а не на сенсационную. Раньше не были известны живые существа, живущие миллионы лет, поэтому поиск средств бессмертия до сих пор казался безнадежным. Пожалуй, действительно важный научный результат в том, что с находкой этой бактерии появилась надежда, более того, объективная научная возможность понять, как продлить жизнь.
Этот в общем-то простой организм подарил нам веру в то, что можно разгадать древний и самый важный для нас секрет. Интересно вспомнить одну из версий легенды о поисках бессмертия знаменитым Чингисханом. Там говорится, что в ответ на вопрос великого воина китайский монах рассказал о «яйцах, лежащих где-то далеко на Севере». Это похоже на микроорганизмы в вечной мерзлоте, не правда ли? Так что, возможно, китайский монах был прав…
– Пишут, что вы сейчас очень хорошо себя чувствуете.
– Я не хотел бы особо распространяться на эту тему из соображений этики. Да, я пошел на оправданный риск. Но если скажу, что очень хорошо себя чувствую, значит, завтра тысячи человек потребуют, чтобы им тоже ввели «бактерию бессмертия». А я считаю, что это еще рано делать. Мы еще не знаем, как она действует на организм конкретного человека. Вполне возможно, что на некоторых она может повлиять негативно, у больных может быть ухудшение.
Повторяю: главное – именно в научной перспективе, в уникальном шансе если не бессмертия, то долголетия, а не в моем сиюминутном самочувствии. Все далеко не так просто, но, как говорится, появился свет в конце тоннеля. Сегодня мне пишут со всех концов планеты, но отвечать на все письма невозможно физически. А журналисты часто выдают желаемое за действительное.
Ранее можно было только гадать, есть вечная жизнь или нет. Скорее всего, нет – думали, да и думают до сих пор многие. Ведь до сих пор было известно много живых организмов на Земле, но о живущих миллионами лет мы не знали. Кстати, сами бактерии в вечной мерзлоте были найдены столетие назад, но настоящие их исследования начались после распада СССР.
Вечный двигатель жизни
– Выходит, вы не первый, кто начал работать с бактерией бессмертия?
– Да. Но те, кто начинали работать с ней раньше меня, занимались систематикой. Я же решил, что эти вечные клетки можно использовать в практических целях. Многие ученые, которые не занимаются вечной мерзлотой, до сих пор с изумлением восклицают: «Миллионы лет?! Нет, это невозможно». Но в целом наука, по-моему, все же поверила, что вечные организмы имеют место быть на Земле. Просто пока никто не знает, как к ним подступиться. Сейчас в науке наступило некое затишье – вроде немой сцены, невероятного удивления перед тем, как схватиться за эту идею и начать интенсивно работать.
Кстати, в Америке и Китае первыми активно заинтересовались ею люди практического плана – врачи-онкологи. Те исследования, которые я сейчас провожу в США, проходят прежде всего в лабораториях онкологического профиля. Ведь что такое рак? Это мутагенез, нарушение геномной последовательности ДНК. И пока что никто в мире с этим справиться не может. А найденная в Якутии бессмертная бактерия каким-то образом защищает свой геном от мутации. Поэтому она и вызвала наибольший интерес именно у онкологов.
– Это уже доказано?
– В общем – да, потому что не будь механизма защиты от мутации, бактерии не жили бы так долго.
– Скоро, значит, появится лекарство от рака?
– Не могу утверждать. Пока мы проводим эксперименты на мышах: полезные свойства бактерии вроде бы налицо. Мне кажется, следовало бы употребить все силы и попытаться изучить эту бактерию, чтобы дать человечеству шанс жить неограниченно долго. Если сосредоточить ресурсы, то не исключено, что ученые быстро найдут механизм, продлевающий жизнь.
В последние месяцы я посетил несколько стран, делал доклады, встречался с коллегами. Есть, конечно, и скептики. Многим трудно поверить, что эти бактерии существуют. Но мерзлота занимает 65% территории России, и я всех приглашал, образцов хватит всем. В целом и бактерия, и идея наша вызывают большой интерес в мире. В настоящее время я занимаюсь организацией исследований в США.
Астана лучше, чем Нью-Йорк
– В Америке вы провели весь январь. Презентовали свою бактерию?
– Это была не столько презентация, сколько разговоры об исследованиях. Наука – субстанция общая, она не принадлежит никому и одновременно всем. Мы согласовывали план, обсуждали пути поиска ответов на вопросы, но большей частью – предстоящие конкретные эксперименты. Американцы уже взялись за них. Приходится ездить за океан: у них хорошо оснащенные лаборатории и подготовленные кадры.
– Выходит, вы продали свою научную идею?
– Я ищу лабораторию, где могли изучить механизм долгой жизни бактерии. В России тоже кое-где продолжают эту работу. Просто у нас это делается не всегда быстро, иногда недостаточно ресурсов для таких исследований.
– А если обратиться к бизнесменам?
– Они уже предлагали помощь, но у них свой интерес: готовы дать деньги на тех условиях, что полученные результаты будут принадлежать только им. Я на это пойти не могу, хотя для меня очень важно, чтобы работа не стояла. Конечно, «бактерию бессмертия» не хотелось бы отдавать американцам. Но что делать? Время ведь не ждет. Если меня пригласит Казахстан, то – пожалуйста, я с удовольствием приеду. Алматы или Астана для меня лучше, чем Нью-Йорк, потому что они ближе к Москве. Тем более что Казахстан для меня не чужая страна. Мое раннее детство прошло в Приозерске, где служил отец.
– Есть ли в ваших планах работать с микроорганизмами других видов?
– Мы уже работаем над этим: сравниваем и пытаемся найти общий механизм выживания. Я не хочу сказать, что вечных бактерий много. Похоже, есть определенная группа, которая научилась жить вечно. Генетически они близки к первой бактерии бессмертия, и тем не менее они разные. Лабораторных штаммов у нас пока еще нет, выделены и просеквенированы (определение последовательности нуклеотидов в молекуле) по существу только их ДНК.
В конце концов улетим на Марс
– А скептиков относительно бактерии бессмертия много?
– Особо нет. Это уже достаточно исследованная вещь. О том, что эта бактерия обладает механизмом, дающим ей право на бесконечно долгую жизнь, кроме меня писали еще датчане. Только я сделал это в 2001 году, а они, особо не вдаваясь в подробности, – в 2003-м. Поэтому, говоря о бактерии, я ссылаюсь не только на свои статьи, но и на работы других научных групп. Теперь же, если я буду сидеть сложа руки, то в той же Дании, США или в Израиле, где тоже есть очень мощные лаборатории, очень скоро найдут механизм жизнедеятельности бактерии.
– То есть вашу идею могут перехватить?
– Легко. Тот, кто первым найдет механизм, тот и получит все награды.
– Нобелевскую премию, например?
– Она – карманные средства по сравнению с тем, что можно заработать на таком средстве, как продление человеческой жизни.
– Вечная жизнь – это хорошо. Но ведь в последнее время все чаще слышатся разговоры о перенаселенности Земли.
– Я думаю, что вопрос в корне неправильно поставлен и сформулирован. Если следовать этому доводу, то не следует искать ни новые медицинские препараты от тяжелых болезней, ни заботиться о продлении жизни вообще. Ведь нельзя уподоблять человека стаду сайгаков: их стало слишком много, поэтому нужен отстрел. Когда же речь идет о том, чтобы освободить окружающее пространство от человека, то это уже попахивает мальтузианством (демографическая теория, призывающая отказываться от «лишних» людей).
Нет, я не утверждаю, что такой проблемы, как перенаселение Земли, не существует вообще. Она имеет место быть, скорее, из-за нашего плохого взаимодействия с окружающей средой. Нерациональная, неразумная жизнь – это и есть связь пространства с количеством населения. Но даже если нас, землян, стало слишком много по объективным причинам, то надо искать какие-то другие методы решения проблемы. Тратить, к примеру, накопленные ресурсы не на войну, а на космические исследования, ориентированные на переселение на другие планеты.
Но не продлевать жизнь человека, чтобы сохранить пространство, – с этим я совершенно не согласен. Человек должен научиться управлять процессом старения организма и болезнями, а не руководствоваться циничным принципом: чем меньше рождается людей и чем больше их умирает, тем лучше. В Китае, как мы знаем, пытались найти выход из положения путем не контроля, а ограничения рождаемости. Через одно поколение она настолько снизилась, что пришлось отменить этот закон. Проблемы с перенаселенностью мы должны решать каким-то другим, более гуманным путем.
– А если продление человеческой жизни станет неподъемным для госказны?
– Да, это действительно будет нагрузкой на бюджет. Скептики уже говорят, что, мол, пенсии придется платить бесконечно долго, тогда как уже сейчас из-за этого собираются повысить пенсионный возраст. Но мы ведь говорим о продлении не старости, а активной фазы жизни.
Да, Земля перенаселена, но я думаю, что человечество в самое ближайшее время решит этот вопрос. Переселимся в конце концов на Марс, будем разумно контролировать рождаемость. Это все-таки лучше, чем стройными очередями отправляться на кладбище.