Бакыт Нурмуханов назначен заместителем председателя Конституционного суда

Указом Главы государства судья Конституционного Суда РК Нурмуханов Бакыт Маратович назначен заместителем председателя Конституционного Суда Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Бакыт Нурмуханов - преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса юридического факультета Восточно-Казахстанского государственного университета (2000 - 2003);
Консультант правового отдела, главный эксперт отдела правового обеспечения, главный эксперт, главный консультант, заведующий сектором аналитической работы отдела правовой экспертизы, советник председателя Конституционного Совета Республики Казахстан (05.2003 - 06.2011);
Руководитель отдела правовой экспертизы аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан (06.2011, переназначен из кадрового резерва административной государственной службы корпуса «А» 2013);
Офицер по связям Европейской комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианской комиссии), по совместительству (2008 - 08.2017);
Руководитель аппарата Конституционного Совета Республики Казахстан (01.08.2017 - 2022);
Судья Конституционного Суда Республики Казахстан (с 01.01.2023);
Заместитель председателя Конституционного Суда Республики Казахстан (10.01.2023 - 23.09.2026);
Судья Конституционного Суда Республики Казахстан (с 23.09.2026);
Член Комиссии по Конституционной реформе (с 21.01.2026).