Бакытжан Сагинтаев обсудил с Премьер-министром Фиджи перспективы сотрудничества

Сегодня в Үкімет үйі глава Правительства Казахстана Бакытжан Сагинтаев встретился с Премьер-министром Республики Фиджи Джосайа Вореке Байнимарама, который прибыл в Астану с трехдневным рабочим визитом, сообщает primeminister.kz
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В ходе встречи были обсуждены перспективы двустороннего сотрудничества в различных сферах экономики, туризма, науки и образования. Рассмотрены возможные направления экспортно-импортных операций между странами.
16 августа запланировано открытие Национального дня Республики Фиджи на Международной выставке "ЭКСПО 2017" с участием Премьер-министра Республики Фиджи Джосайа Вореке Байнимарама.