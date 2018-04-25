Бакытжан Сагинтаев ознакомился с производством продуктов питания в Карагандинской области

В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил производственное предприятие по выпуску продуктов питания ТОО "Компания BAYAN", запущенное при государственной поддержке, передает Kazpravda.kz
Как сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, на объекте Бакытжан Сагинтаев ознакомился с работой технологических линий по производству продуктов питания. Также Премьер-министру доложили о разработках предприятия и представили ассортимент выпускаемой продукции.
Генеральный директор ТОО "Компания BAYAN" Искакова сообщила, что производственная мощность предприятия составляет 143,5 тонн продукции в год на сумму свыше 150 млн тенге. На заводе производят творожную и кисломолочную продукцию, нектары, сывороточные напитки и питьевые йогурты.
Продукция поставляется на торговые площадки Жезказгана и Сатпаева, а также на рынок Российской Федерации.Справочно:
Цех по производству специализированных продуктов питания "BAYAN" введен в эксплуатацию в рамках реализации Карты поддержки предпринимательства Карагандинской области в 2015 году. Всего в рамках нее в области реализуются 103 проекта на общую сумму 771,4 млрд тенге с созданием 11 520 рабочих мест. На сегодняшний день реализовано 84 проекта, общая сумма инвестиций составила 252,1 млрд тенге. На предприятиях создано более 6000 рабочих мест.