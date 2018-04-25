Бакытжан Сагинтаев ознакомился с производством продуктов питания в Карагандинской области

Фото primeminister.kz
В ходе рабочей поездки в Карагандинскую область Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев посетил производственное предприятие по выпуску продуктов питания ТОО "Компания BAYAN", запущенное при государственной поддержке, передает Kazpravda.kz.    

Как сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, на объекте Бакытжан Сагинтаев ознакомился с работой технологических линий по производству продуктов питания. Также Премьер-министру доложили о разработках предприятия и представили ассортимент выпускаемой продукции.

Генеральный директор ТОО "Компания BAYAN" Искакова сообщила, что производственная мощность предприятия составляет 143,5 тонн продукции в год на сумму свыше 150 млн тенге. На заводе производят творожную и кисломолочную продукцию, нектары, сывороточные напитки и питьевые йогурты.

Продукция поставляется на торговые площадки Жезказгана и Сатпаева, а также на рынок Российской Федерации.

Справочно: Цех по производству специализированных продуктов питания "BAYAN" введен в эксплуатацию в рамках реализации Карты поддержки предпринимательства Карагандинской области в 2015 году. Всего в рамках нее в области реализуются 103 проекта на общую сумму 771,4 млрд тенге с созданием 11 520 рабочих мест. На сегодняшний день реализовано 84 проекта, общая сумма инвестиций составила 252,1 млрд тенге. На предприятиях создано более 6000 рабочих мест.

Популярное

Все
Шкаф с секретом
Комплект наград из Аликанте
Серебряный клинок Ерлика
Инклюзия как стратегический приоритет
Портреты на стекле
В преддверии летнего сезона расширяется туриндустрия
Готовность к высоким скоростям
«Перекрасили» ценник и... проиграли суд
Субботнику дождь не помеха
Две победы на старте
Бронзовый танец с лентой
Ученые усовершенствовали промышленные фильтры
«Тобол» и «Актобе» разочаровывают болельщиков
Меняется система аттестации педагогов
К проактивному реагированию на киберугрозы
Ожидается строительство еще двух заводов
Ключи от надежды
Степные озера получат паспорта
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
Предусмотрены технологии чистого угля
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Весенний триумвират
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Задача – возвращение в элиту
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Кто основной поставщик чая в Казахстан
Приблизить к международным стандартам
Золотой хет-трик Берульцевой
Определились победители
Путь писателя и государственного деятеля
Исповедь на миллиарды: что на самом деле скрывают мошенники
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы

Читайте также

Премьер поручил масштабировать приложение павлодарских студ…
Новые стандарты поддержки лиц с особыми потребностями внедр…
Что изменилось в миграционной политике Казахстана
В Казахстане стартовала весенняя «Неделя добра»

