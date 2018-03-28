Бакытжан Сагинтаев прибыл с рабочей поездкой в ЮКО

Общество
Фото из открытых источников
По поручению Главы государства Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев прибыл в Южно-Казахстанскую область для ознакомления с реализацией Посланий Нурсултана Назарбаева "Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность", "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции" и пяти социальных инициатив, передает Kazpravda.kz.

Как сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, в ходе рабочей поездки запланировано посещение ряда производственных объектов, на примере которых Бакытжану Сагинтаеву доложат о темпах реализации в регионе государственных программ индустриально-инновационного развития, "Нұрлы Жер", развитии агропромышленного комплекса, а также представят результаты внедрения элементов Индустрии 4.0.

Ключевыми событиями в графике станут встречи с представителями бизнеса, рабочего актива области, сельхозтоваропроизводителями, работниками здравоохранения и студенческой молодежью.

В частности, по итогам посещения агропредприятий ТОО "Жабай ата" и ТОО "Сарыағаш жер сыйы" Бакытжан Сагинтаев обсудит с сельхозпроизводителями вопросы реализации Госпрограммы АПК и четвертой социальной инициативы Президента "Расширение микрокредитования".

Вопросы модернизации системы здравоохранения региона и меры по дерегулированию сферы, развитию ГЧП и сектора частных услуг будут подробно рассмотрены на круглом столе после ознакомления с модернизированной инфраструктурой областной клинической больницы.

Руководство и студенты вузов и колледжей Шымкента, лидеры студенческих организаций обсудят с Премьер-министром РК новые инструменты повышения доступности и качества высшего образования, улучшения условий проживания студентов в рамках реализации пяти социальных инициатив Президента.

В завершение поездки состоится встреча с рабочим активом области и представителями бизнеса. На повестке: вопросы социально-экономического развития региона, в том числе по направлениям привлечения инвестиций, развития МСБ, индустриализации, технологической модернизации и Индустрии 4.0, цифровизации, создания рабочих мест и формализации самозанятых.

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