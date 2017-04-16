В рамках рабочей поездки в Сан-Франциско Премьер-министр Бакытжан Сагинтаев принял участие в технологическом форуме "Project: Collider", где выступил с призывом к мировым компаниям – лидерам в сфере инноваций – принять участие в процессе модернизации экономики Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на primeminister.kz.
Международный форум "Project: Collider" – это мероприятие, объединяющее ведущих инвесторов, предпринимателей и государственных деятелей для обсуждения текущих трендов в области технологических инвестиций.
В этом году в нем приняли участие: вице-президент компании "Citi Ventures" Ченг, основатель "Global Catalyst Partners" Элахиан, директор по инновациям "Coca-Cola" Боэм, партнер "Intel Capital" Данг, руководитель "Sentient Technologies" Ходжиат, руководитель "Google Development Group" Фелд, председатель "SGS Global Holdings" Стеванович, управляющий партнер "Learn Capital" Хаттер, главный технический директор "General Electric" Бартлетт, управляющий директор "ABB Technology" Аллен.
В ходе своего выступления Сагинтаев отметил, что на сегодня Казахстан состоялся как страна с высокими показателями социально-экономического развития и прочно вошел в 50-ку наиболее развитых стран мира по многим параметрам. Однако современный мир меняется быстрыми темпами, и мы являемся свидетелями очередного витка технологической революции, который несет большие перемены.
Хорошо осознавая новые глобальные тренды, Президент Нурсултан Назарбаев объявил Третью модернизацию Казахстана, которая должна создать условия для ускоренной цифровизации экономики, создания новых индустрий, интеграции элементов Индустрии 4.0 и цифровых технологий во все сектора экономики.
Премьер-министр РК подчеркнул, что за время рабочей поездки в США был проведен ряд интересных встреч с представителями ведущих компаний – лидеров в сфере искусственного интеллекта, образований, финансовых и мобильных технологий, которые продемонстрировали, как технологическое предпринимательство решает глобальные вызовы и сколько новых возможностей и рынков открывается при внедрении инноваций.
В этой связи Бакытжан Сагинтаев отметил, что Казахстану нужны именно такие передовые компании и глобальные венчурные фонды для совместной работы по модернизации экономики страны.
По этой причине было подписано соглашение об открытии официального представительства Казахстана в Кремниевой долине, а по итогам проведенных встреч будет создана Дорожная карта для привлечения технологий и инвестиций, адаптации и трансфера инноваций в РК.
В завершение своего выступления Премьер-министр РК отметил, что Казахстан открыт новым идеям, технологиям и инвестиционным инициативам, и приглашает крупные компании США принять активное участие в реализации совместных проектов.
