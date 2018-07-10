Бакытжан Сагинтаев принял участие в церемонии инаугурации Президента Турции

Политика
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По поручению Главы государства Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев принял участие в торжественной церемонии инаугурации Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК. 

В церемонии вступления в должность Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана приняли участие главы 22 государств, 28 премьер-министров и спикеров парламентов, а также 6 генеральных секретарей международных организаций.

Напомним, 24 июня в Турции прошли президентские и парламентские выборы. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал большинство голосов избирателей на президентских выборах – более 26,3 млн голосов (52,59%). Наибольшее число голосов на парламентских выборах набрала возглавляемая Эрдоганом Партия справедливости и развития. Общенациональное голосование изменило форму государственного правления в стране, превратив Турцию из парламентской в президентскую республику.

"В 2017 году товарооборот между Казахстаном и Турцией в сравнении с предыдущим годом вырос на 28 процентов и составил 1,876 миллиарда долларов, при этом экспорт на уровне 1,146 миллиарда долларов. За январь-март 2018 года товарооборот составил 412,9 миллиона долларов", – отметили в пресс-службе.

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