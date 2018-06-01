Бакытжан Сагинтаев принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ в Душанбе

Политика
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Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев принял участие в заседании Совета глава правительств Содружества Независимых Государств в Душанбе, а также провел двусторонние встречи с премьер-министрами Российской Федерации Дмитрием Медведевым и Кыргызской Республики Мухаммедкалыем Абылгазиевым, передает Kazpravda.kz.

Как сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, текущий год в Содружестве проходит под председательством Республики Таджикистан. Перед началом заседания СГП СНГ Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял у себя глав правительственных делегаций. В ходе встречи рассмотрены планы совместной работы, а также вопросы предстоящего заседания Совета.



В заседании Совета приняли участие премьер-министры Республики Беларусь – Кобяков, Кыргызской Республики – Абылгазиев, Российской Федерации – Медведев, Республики Узбекистан – Арипов, Республики Таджикистан – Кохир, первые заместители премьер-министров Азербайджана – Эюбов, Армении – Мирзоян, заместитель Премьер-министра, министр иностранных дел Туркменистана Мередов, постоянный полномочный представитель Республики Молдова при уставных и других органах СНГ Сорочан, председатель исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Лебедев.



Традиционно заседание состоялось в узком и расширенном составах.

В узком формате главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам экономического взаимодействия в рамках Содружества, заслушали информацию о ходе переговоров по проекту Соглашения о свободной торговле услугами, а также решили ряд вопросов организационного характера. Очередное заседание Совета глав правительств СНГ состоится осенью в Астане.



Кроме того, казахстанской стороной были подняты вопросы модернизации и совершенствования Содружества в рамках предстоящего обновления Концепции дальнейшего развития СНГ и Плана основных мероприятий по ее реализации, инициированного Главой государства Нурсултаном Назарбаевым в ходе Совета глав государств СНГ, прошедшего в Сочи 11 октября 2017 года.



Главными темами заседания в расширенном составе стали вопросы обеспечения дальнейшего укрепления торгово-экономических отношений стран-участниц. Рассмотрены инструменты регулирования сотрудничества в области интеллектуальной собственности, инновационного развития энергетики, обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования, межгосударственной стандартизации и таможенного дела.

По итогам заседаний Совета глав правительств СНГ состоялось подписание ряда документов, среди которых:

– Соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности государств-участников СНГ; 

– Решение о Концепции сотрудничества государств-участников СНГ в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий и Плане первоочередных мероприятий по ее реализации;

– Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования;

– Соглашение о распространении документов по межгосударственной стандартизации;

– Протокол о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах от 15 апреля 1994 года;

– Решение о Порядке разработки и финансирования межгосударственных инновационных проектов и мероприятий в рамках Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ до 2020 года;

– Решение о Положении о Съезде учителей и работников образования государств-участников СНГ;

– Решение о Международном молодежном проекте государств-участников Содружества "100 идей для СНГ".

В рамках работы СГП СНГ Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел двусторонние встречи с главами правительств Российской Федерации и Кыргызской Республики.



В рамках встречи Премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым обсуждены актуальные вопросы двусторонних экономических и торговых отношений, взаимодействия в энергетической, промышленной, таможенной политике.

Встреча прошла в традиционно дружественной и открытой, доверительной атмосфере.



Справочно: В прошлом году товарооборот между Казахстаном и Россией увеличился по сравнению с 2016 годом на 25,6% ($16 млрд). Экспорт вырос на 31,1% и составил $4,5 млрд (2016 – $3,5 млрд). За январь-март 2018 года товарооборот составил $3,9 млрд, что на 8,3% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($3,6 млрд), при этом экспорт из РК в РФ вырос на 7,3% и составил $1,2 млрд.



На встрече с Премьер-министром Кыргызстана Мухаммедкалыем Абылгазиевым обсуждены актуальные вопросы и перспективы дальнейшего развития казахстанско-кыргызстанского сотрудничества в социально-экономической, торговой, инвестиционной, пограничной и таможенной сферах.

Встреча прошла в открытой и конструктивной, дружеской атмосфере. Премьер-министры обозначили важность соглашений, заключенных между президентами двух стран в Астане в рамках рабочей встречи глав государств Центральной Азии в марте текущего года и в ходе официального визита Президента КР Сооронбая Жээнбекова в декабре прошлого года.

Были рассмотрены темпы исполнения поручений Глав государств по увеличению двустороннего товарооборота до $1 млрд к 2020 году.

Вместе с тем в ходе обсуждения были затронуты вопросы реализации Дорожной карты по вопросам двустороннего экономического сотрудничества, подписанной в Астане 2 декабря 2017 года, и вопросы участия на предстоящем заседании СГП СНГ в Казахстане.



Справочно: В прошлом году товарооборот между РК и КР вырос на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (2017 – $758,4 млн, 2016 – $668,6 млн), при этом экспорт из Казахстана вырос на 15,1% и составил $503,2 млн. По итогам I квартала текущего года данный тренд сохранился, рост составил 16,6% (товарооборот в январе-марте 2018 года – $179,4 млн). Экспорт из РК в КР за январь-март вырос на 27,9% и составил $131,7 млн.

Товарооборот Казахстана со странами СНГ по итогам прошлого года вырос почти на 25% и составил более $22 млрд. За І квартал 2018 года товарооборот со странами СНГ вырос еще на 10% и составил $5,3 млрд.

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