Общество
Бакытжан Сагинтаев встретился с послом России в Казахстане
Сегодня в Үкімет үйі Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом РФ в РК Алексеем Бородавкиным, передает Kazpravda.kz.

Как сообщает пресс-служба Премьер-министра РК, в ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего и интеграционного взаимодействия Казахстана и России, межрегионального и приграничного сотрудничества, расширения партнерства в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Бакытжан Сагинтаев поздравил Алексея Бородавкина со вступлением в должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации, пожелал успехов и достижений на этом высоком и ответственном посту, и выразил уверенность, что назначение послужит укреплению широкого комплекса казахстанско-российского сотрудничества.

Справочно: Россия традиционно занимает лидирующую позицию среди торговых партнеров Казахстана (20,6% во внешнеторговом обороте РК). По итогам 2017 товарооборот составил $16 млрд, увеличившись по сравнению с 2016 годом более чем на 25,6%. За январь-февраль 2018 год товарооборот составил $2,4 млрд, что на 4,7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($2,3 млрд). Экспорт из Казахстана в Россию за январь-февраль 2018 год вырос на 6,6% и составил $737,3 млн. Импорт в РК из РФ за январь-февраль 2018 год вырос на 3,9% и составил $1,7 млрд.

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