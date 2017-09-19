Бакытжан Сагинтаев встретился с представителями МВФ

Сегодня в Үкімет үйі Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с Главой миссии по Казахстану Международного Валютного Фонда Марком Хортоном, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия с МВФ по макроэкономической и налогово-бюджетной политики, деятельности банковского сектора. Кроме того, стороны обсудили ход реализации масштабных программ "Нұрлы Жол" и Плана нации "100 конкретных шагов", программы приватизации и перспектив проекта международного финансового центра "Астана".
В первые годы независимости Республика Казахстан воспользовалась своим правом получения материальной помощи от МВФ. Благодаря положительной динамике развития экономики Республика Казахстан погасила обязательства по кредитным линиям МВФ 24 мая 2000 года.
В настоящий момент Казахстан не планирует заимствование от МВФ. Акцент взаимодействия страны с Фондом смещен в сторону привлечения технической помощи с учетом изучения опыта МВФ в работе с лучшими консультантами мира в области макроэкономики, денежно-кредитной и фискальной политики.