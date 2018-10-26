Бакытжан Сагинтаев встретился с работниками сферы образования в Алматинской области

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В рамках рабочей поездки в Алматинскую область Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел встречу с работниками сферы образования и родительской общественностью региона по вопросам реализации Послания-2019, а также в ходе осмотра школы-лицей № 28 наглядно ознакомился с качеством предоставления образовательных услуг, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.
На встрече был рассмотрен широкий спектр вопросов о развитии системы образования, в частности повышение качества дошкольного и школьного образования, обеспечение детской безопасности, повышение социального статуса педагогов, цифровизация, модернизация инфраструктуры, в том числе строительство новых школ в целях ликвидации трехсменного образования. Цель встречи – из первых уст услышать, как в рамках исполнения Послания Главы государства решаются вопросы системы образования.
Премьер-министр отметил, что на реализацию Послания в течение предстоящих трех лет будет направлено 1,75 трлн тг. Прежде всего, проводится работа по повышению с 01.01.2019 минимальной зарплаты в 1,5 раза – с 28 до 42 тыс тг. В результате, у 1,3 млн наемных работников зарплата вырастет на 30%. Это также коснется 275 тыс. гражданских служащих, в том числе педагогических работников, у которых зарплата вырастет на 35%.
Между тем для участников встречи важное значение имеет поручение Президента об увеличении государственных расходов на развитие систем образования и здравоохранения до 10% от ВВП в течение ближайших пяти лет.
В 2018 г. всего расходы на образование составили 4,1% к ВВП (2,4 трлн тг), в том числе за счет госбюджета – 3,5% и частного сектора – 0,6%. Всего за текущий год на образование и здравоохранение расходы составили 7,38% к ВВП (ГБ – 5,4%, частный сектор – 1,9%). В рамках трехлетнего бюджета предполагается рост расходов на образование с 456,3 млрд тг в т. г. до 752,1 млрд тг в 2021 г. или на 65%.
Во-вторых, было отмечено, что по поручению Главы государства дополнительно выделенные 50 млрд тг должны быть направлены на ликвидацию трехсменных школ и дефицита мест. Таким образом, суммарно на строительство школ выделено около 100 млрд тг. Вместе с тем Премьер-министр обозначил необходимость привлечения частных инвестиций и применения механизма государственно-частного партнерства для возведения новых образовательных объектов.
Кроме того, были подняты вопросы обеспечения безопасности детей посредством установления камер видеонаблюдения, повышения статуса педагогов. В рамках Послания будет кардинально пересмотрен статус педагогов, их зарплата, социальные гарантии, будет сокращена нагрузка на учителей. Министерством образования и науки разрабатывается законопроект "О статусе педагога". Также внимание было уделено повышению качества работы вузов и колледжей, которое теперь будет отслеживаться на основе востребованности выпускников и показателей трудоустройства.
В ходе обсуждения работники сферы образования выступили в поддержку инициатив Президента, озвученных в Послании народу Казахстана.
Учитель физики школы № 11 имени Е. Берликожаулы села Еркин К. Жаксыбаев, участник программы "С дипломом – в село!", отметил важность поддержки молодых учителей.
"В нашем регионе более 418 тыс. молодых людей, 80% из которых сельская молодежь. Бывают случаи, когда молодые люди из сел не могут найти постоянную работу места после окончания учебы. Я надеюсь, что Год молодежи даст новый импульс решению многих вопросов. Для нас созданы все условия, нас поддерживает старшее поколение, нужно стремиться вперед", – сказал К. Жаксыбаев.
Учительница английского языка СШ № 5 г. Капшагай Ю. Донская в своем выступлении заявила, что забота об учителе – это забота о подрастающем поколении, о будущем страны.
"Сфера образования, воспитание подрастающего поколения никогда не оставались без внимания Главы государства. Послание прозвучало именно 5 октября, в День Учителя и мы его восприняли как подарок. Елбасы поручил принять закон "О статусе учителя", в котором будет рассмотрена правовая и социальная защита педагогов, сокращение недельной нагрузки, также будет рассматриваться оплата учителей и воспитателей детских садов", – сказала Ю. Донская, назвав традиционное ежегодное Послание Президента народу Казахстана важным документом, объединяющим дух и силу нашего народа.
В свою очередь министр образования и науки Ерлан Сагадиев, комментируя поднимаемые вопросы, доложил, что на сегодняшний день проект закона "О статусе учителя" находится на стадии обсуждения. Общественностью вносятся различного рода предложения. Все предложения собраны, на протяжении двух месяцев проект будет обсуждаться, затем его разместят на сайте МОН РК. Будет проведен общественный анализ. По слова министра, к концу года законопроект будет готов.
Кроме того, в ходе встречи с комментариями выступили представители родительской и студенческой общественности. Член областного родительского комитета Д. Абдильдина выступила с предложениями по вопросам обеспечения безопасности детей, усиления работы школьных психологов, повышения роли Попечительского совета. Учитель русского языка средней школы-гимназии № 12 г. Талдыкорган Е. Филимонова поделилась своим мнением касательно статуса педагога и повышения квалификации учителей.
Студентка 3 курса Агротехнического колледжа Н. Бабажан рассказала участникам встречи о качестве обучения, условиях проживания в студенческих общежитиях, а также озвучила предложения студентов к Году молодежи.
"Новое Послание Президента Нурсултана Назарбаева имеет особое значение для молодежи. Впервые в истории независимого Казахстана объявляется Год молодежи. Молодежь Жетысу с гордостью приняло известие о том, что 2019 г. посвящен молодому поколению. Мы надеемся, что реализация государственной молодежной политики в нашем регионе получит особый импульс в этом году", – сказала Нурай Бабажан.
Ректор Жетысуйского государственного университета им. И. Жансугурова К. Баймурзаев остановился на вопросах повышения качества подготовки кадров и повышении конкурентоспособности отечественных вузов.
Следует отметить, что в рамках рабочей поездки Премьер-министр также посетил ИТ школу-лицей № 28, на примере которой ознакомился с качеством предоставления образовательных услуг в регионе. Новый объект введен в эксплуатацию в начале нового учебного года, рассчитан на 1200 мест.
Бакытжан Сагинтаев осмотрел уровень технического оснащения школы, ознакомился с работой мультимедийного кабинета, где обучают навыкам программирования, 3D-дизайна, проектной деятельности.
Кабинеты оборудованы современными технологиями, созданы необходимые условия для обучения и физического развития школьников.
Следует отметить, что в целях подготовки молодых кадров к цифровой экономике в области открыты 21 кабинет робототехники, 11 ИТ-классов и два ИТ-центра. На базе Алматинского экономического, Талдыкорганского политехнического и Талдыкорганского агро-технического колледжей созданы три центра по ИТ-компетенциям.
Всего по области в 2018 г. завершено и введено в эксплуатацию строительство четырех школ за счет средств республиканского бюджета, капитально отремонтированы 30 объектов образования . В настоящее время ведется строительство 22 объектов образования. До конца года завершится строительство двух школ, одного детского сада и одной музыкальной школы.