Бакытжан Сариев стал начальником Канцелярии Президента РК

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Сариева Бакытжана Шумишбайулы начальником Канцелярии Президента Республики Казахстан, освободив от должности заведующего Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Бакытжан Сариев родился 24 декабря 1971 года в Алматы. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, по специальности – инженер, юрист.

Работал в 1996-1999 гг. специалистом, старшим специалистом, референтом, старшим референтом Отдела документационного обеспечения Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан.

С мая 1999 года по март 2019 года работал в системе внешнеполитического ведомства:

1999-2002 гг. – начальник Отдела контроля Управления кадров и контроля Департамента Администрации Министерства иностранных дел;

2002-2003 гг. – начальник управления кадров Аппарата Министерства иностранных дел;

2003-2007 гг. – руководитель Аппарата Министерства иностранных дел;

2007-2019 гг. – руководитель Канцелярии Министра иностранных дел; с февраля 2016 года по октябрь 2017 года являлся Уполномоченным по этике Министерства иностранных дел.

В марте 2019 года был назначен заместителем начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан.

В июле 2019 года Распоряжением Главы государства был назначен заведующим Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан.

Награжден орденами «Парасат» (2021) и «Құрмет» (2012), медалью «Ерен еңбегі үшін» (2006), 9 юбилейными медалями, нагрудным знаком «Үздік мемлекеттік қызметші» (2017), ведомственной медалью МИД «Қазақстанның сыртқы саясатына қосқан үлесі үшін Нәзір Төреқұлов атындағы медаль» (2019).

Имеет дипломатический ранг: Чрезвычайный и Полномочный Посланник I класса.