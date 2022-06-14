Фото пресс-службы Президента РК
Кадровые назначения
Бакытжан Сариев стал начальником Канцелярии Президента РК

Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Сариева Бакытжана Шумишбайулы начальником Канцелярии Президента Республики Казахстан, освободив от должности заведующего Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Бакытжан Сариев родился 24 декабря 1971 года в Алматы. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза, по специальности – инженер, юрист.

Работал в 1996-1999 гг. специалистом, старшим специалистом, референтом, старшим референтом Отдела документационного обеспечения Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан.

С мая 1999 года по март 2019 года работал в системе внешнеполитического ведомства:

1999-2002 гг. – начальник Отдела контроля Управления кадров и контроля Департамента Администрации Министерства иностранных  дел;

2002-2003 гг. – начальник управления кадров Аппарата Министерства иностранных дел;

2003-2007 гг. – руководитель Аппарата Министерства иностранных дел;

2007-2019 гг. – руководитель Канцелярии Министра иностранных дел; с февраля 2016 года по октябрь 2017 года являлся Уполномоченным по этике Министерства иностранных дел.

В марте 2019 года был назначен заместителем начальника Канцелярии Президента Республики Казахстан.

В июле 2019 года Распоряжением Главы государства был назначен заведующим Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан.

Награжден орденами «Парасат» (2021) и «Құрмет» (2012), медалью «Ерен еңбегі үшін» (2006), 9 юбилейными медалями, нагрудным знаком «Үздік мемлекеттік қызметші» (2017), ведомственной медалью МИД «Қазақстанның сыртқы саясатына қосқан үлесі үшін Нәзір Төреқұлов атындағы медаль» (2019).

Имеет дипломатический ранг: Чрезвычайный и Полномочный Посланник I класса.

Популярное

Все
Как отразится на Казахстане создание новых областей
Зачем Казахстан ввел запрет на вывоз ПЭТ-отходов
Может ли Казахстан достичь углеродной нейтральности к 2060 году
Проверка получателей госгрантов вскрыла не слишком благовидные факты в Северном Казахстане
В Кызылорде растрачено 30 млн тенге при строительстве автомобильного моста через магистральный канал Ширкейли
В многочасовых очередях за дешевым сахаром выстаивают жители Кызылорды
Использовать научное наследие
Должники по налогу на транспортные средства могут на время остаться без автомобиля
Новый прогноз по экономике Казахстана озвучил Нацбанк
О роли прошедшего референдума в развитии Казахстана высказались политологи и историки
Точка отсчета для Нового Казахстана
Власть сильна народом
​​​​​​​В память о жизни и служении
Казахстанскому обществу не хватает терпимости и толерантного отношения к тем, кто не такой, как все
Новый министр Саясат Нурбек объяснил учебу своих детей на Кипре
На строительстве детских площадок в Байконыре выявлен серьезный недострой
Вкладчики финансовой пирамиды "штурмовали" прокуратуру в Алматы
Новый облик Старой площади столицы окончательно сложился с наступлением календарного лета нынешнего года
Все для кутюр
Недетские условия
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Шура спел на улице в Нур-Султане
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Просьбы солдат прислать деньги на продукты объяснил министр обороны Казахстана
Наука как решающий фактор развития Казахстана
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Планы по запрету вейпов разъяснили в Миннацэкономики
Выплаты по беременности и родам планируют увеличить в Казахстане
Что говорят эксперты об итогах референдума в Казахстане
Доставила "испанский чизкейк": справившую нужду в лифте девушку арестовали в Нур-Султане
Поддержка казахстанцев и развитие страны
"Раскачать ситуацию" в Казахстане на фоне референдума не удалось, а хотелось...
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Почему земельный вопрос остается одним из самых проблемных в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 июня
Разработку ПЦР для выявления оспы обезьян начали в Казахстане
Сотрудничество между Казахстаном и Китаем выйдет на новый уровень
Артисты поделились впечатлениями о прошедшем референдуме
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание
Четыре казахстанских вуза вошли в мировой рейтинг Times Higher Education
Казахстанцев попросили не паниковать по поводу автокредитов
Экс-аким Кульсары объяснил скандальное видео с "закладкой наркотиков"
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
Известные казахстанцы высказались о роли референдума в дальнейшей судьбе страны
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Лев Лещенко получил ИИН в алматинском ЦОНе
Как отразятся на жизни казахстанцев новые поправки в Конституцию
Алихан Смаилов дал поручения по внедрению 5G в Казахстане
Коллекция средневековых монет заставляет по-новому взглянуть на прошлое Казахстана
Мошенники завлекают казахстанцев акциями компании "KAZ Minerals"
Кто из казахстанцев не сможет участвовать в программе льготного автокредитования
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ

Читайте также

Кадровые назначения , Спорт
Андрей Скабелка назначен на пост главного тренера "Барыса"
Кадровые назначения
Ерлан Карин назначен Государственным советником РК
Кадровые назначения , Общество
Новый министр науки Саясат Нурбек принес присягу народу Каз…
Кадровые назначения
Токаев назначил послов Казахстана в Германии и Ливане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]