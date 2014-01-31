Бал изменил формат

Общество

– Благотворительный бал, прародитель Оперного бала, выполнил свою культурную и благотворительную миссию, – сказал на пресс-конференции Марат Омаров, директор компании Eventica, выступающей организатором бала. – Изменив формат, мы хотим, чтобы Оперный бал дал импульс развитию оперы в Казахстане. Более того, мы поставили сложную задачу: к 2020 году Оперный бал должен стать самым узнавае­мым культурным событием в Евразии. 

Почетный комитет VI Оперного бала учредил ежегодную премию в области оперного искусства. В нынешнем году она составит 1 млн. тенге. Премию вручат на балу одному из лучших казахстанских оперных исполнителей в возрасте до 30 лет. Со следующего года будет сформировано специальное жюри и добавлены другие номинации. 

Ведущей вечера будет российская певица Сати Казанова. В качестве главного гостя приглашена корейская оперная певица, лауреат премии «Грэмми» – Суми Чо. 

Торжественным полонезом праздник откроют 72 пары дебютантов, которые прошли кастинг в Астане и Алматы. В числе звездных дебютантов – «Мисс Казахстан-2013» Айдай Исаева, актриса Динара Бактыбаева и «Мисс Азиада» Кумис Базарбаева.

С 2015 года для дебютантов вводятся новые требования: вальсирующие на этом балу юноши и девушки должны иметь отличные показатели в учебе. Также предпочтение будет отдано тем, кто принимает участие в благотворительных проектах.

Кстати, за 5 лет проведения благотворительных балов в кастингах приняли участие более 12 тыс. человек. 

Напомним, что средства, вырученные от 5-го благотворительного бала, были направлены на борьбу с подростковым суицидом. В сентябре 2013 года в стране заработал круглосуточный центр онлайн-поддержки «Друг», работа которого направлена на снижение количества само­убийств среди детей и подростков. 

Билеты на VI Оперный бал поступят в продажу с 1 марта, а состоится он 17 мая в Grand Ballroom Royal Tulip.

Марина МИХАЙЛОВА, Алматы 

фото из архива «КП»

