​Бал милосердия

Скажем сразу: бал удался на славу, а его изюминкой стал аукцион, средства от которого направлены на лечение больных детей – Анастасии Шараповой и Андрея Авдеюка. Добрые отношения в обществе этнокультурные центры всегда утверждали конкретными делами для конкретных людей. Так, в прошлом году социальной акцией «20 добрых дел» они охватили 483 населенных пункта, более 45 тыс. человек была оказана помощь на сумму почти 45,5 млн тенге. Среди дел года нынешнего – благотворительная кампания «Караван милосердия» в рамках проекта «Большое государство – большая семья», в ходе которой совместно с партнерами и спонсорами оказана помощь детям с тяжелыми, требующими дорогостоящего лечения заболеваниями на 5 млн тенге. Тут следует выделить слово «совместно» как ключевое в деятельности влиятельнейшей общественной организации. Выполнение поручения Президента Нурсултана Назарбаева по утверждению гуманизма и бескорыстной помощи поставил на первый план аким Петропавловска Марат Тасмаганбетов, приветствуя собравшихся в необъятном зале гостиничного комплекса «Туркестан»: «Понятия благотворительности, милосердия имеют высокий нравственный смысл, который формирует культуру мира и созидания».

Участниками первого благотворительного бала, по официальным данным, стали более 200 человек. А на аукцион было выставлено 27 лотов, среди которых картины кисти юных мастеров художественного лицея ЮНЕСКО, колледжа искусств, сделанные руками осужденных поделки (весьма, кстати, практичные и обладающие несомненными художественными достоинствами). Гвоздем торгов стали клюшка хоккейной команды «Кулагер», занявшей, напомним, на прошедшем чемпионате респуб­лики третье место, футбольный мяч команды «Кызыл Жар», тоже с автографами игроков, а также перчатки прославленного боксера Жаната Жакиянова, в которых он завоевал свой первый громкий титул, и футболка олимпийского чемпиона Александра Винокурова. В борьбу за них вступили финансовые «тяжеловесы», поднимавшие цены до весьма внушительных высот. Мяч, например, был продан за 250 тыс. тенге, футболка – за полмиллиона. В ходе аукциона «живыми деньгами» было собрано 1 млн 804 тыс. тенге, однако поскольку многие приобретения сделаны путем безналичных платежей, итоговая сумма окажется намного большей, сейчас она уточняется.

Примечательно, что большую часть приобретенного, прежде всего картины, победители аукциона решили передать детским домам, футбольный мяч – детско-юношескому клубу, перчатки получит кто-то из юных боксеров – на удачу. Интересен и тот факт, что некоторые картины, по желанию их новых владельцев, выставлялись на аукцион повторно, и вновь за них шли азартные торги – для детей ведь старались. Лотов, как оказалось, не на всех хватило: после аукциона не назвавшийся участник бала просто взял да внес в общую копилку еще 100 тыс. тенге.

Так что можно со всей определенностью утверждать, что атмосфера бала как вечера доброты сложилась задолго до его открытия. О крохотной Настеньке, проходящей сложный курс реабилитации в московской клинике, отчаянно рвущемся к полноценной жизни 14-летнем Андрее, нуждающемся в дорогостоящей операции, думала студентка колледжа искусств Сагындык Бектемирова, отдавшая на аукцион три своих картины, ушедшие, между прочим, за 370 тыс. тенге, – красиво вступает девушка в большую жизнь. Для блага детей создавали праздничный настрой зала лучшие творческие коллективы области. С мыслью о детях несколько недель репетировали танцы блиставшие на балу красавицы в белых платьях и курсанты военного института Нацио­нальной гвардии РК. Наконец, те, кто предоставлял помещение, оформители, спонсоры мероприятия...

Бал отгремел. Сознание общей причастности к благородному делу осталось.