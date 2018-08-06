Общество
Бал роботов и концерт ретромузыки посетят жители и гости Астаны
Жанат Тукпиев
В рамках юбилея города с 6 по 12 августа в Астане пройдет ряд культурных и спортивных мероприятий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

В парках Столичный, "Жерұйық", Студенческий и в жилых массивах города продолжаются концертные программы, посвященные 20-летию Астаны. Концерты "Думанды Сарыарка" жители жилых массивов могут увидеть каждое воскресенье в 15:00 и в 19:00. А концертные программы "Семь чудес парка", которые пройдут в столичных парках в будние дни, можно будет посмотреть с 14:00 до 18:00. В выходные дни – с 12:00 до 16:00.

6-12 августа во Дворце Независимости будут работать выставка прикладного и художественного искусства Академии художеств РК "Астана – арман қала", персональные художественные выставки "Династия Аканаевых" и С. Мусрепова "Жаңа бастау", а также фотовыставка, посвященная творчеству фотожурналиста Н. Имамова. Экспозиции можно посетить с 10:00 до 18:00.

А с 7 августа жители столицы смогут попасть на бал роботов. Робошоу представляет собой слет современных роботов и последних достижений робототехники из Америки, Европы, Южной Кореи и Японии. Главным хэдлайнером станет английской робот гуманоид Теспиан. Он умеет не только общаться, смеяться и плакать, но и читать Шекспира. Организаторы отмечают, что робот даже участвовал в театральных постановках. Поющую и читающую технику зрители увидят в павильоне "Нұр-Әлем" с 10:00 до 20:00 до 26 сентября.

Для любителей ретромузыки 9 августа в 19 часов в амфитеатре набережной реки Есиль будет организован концерт 90-х I love Astana, I love 90-th.

Кроме того, с 9 по 12 августа в Национально-культурном комплексе "Этноаул" можно увидеть театрально-цирковое шоу "Алпамыс". Начало представления – 19:30.

В камерном зале "Астана Опера" 10 августа в 19:00 вниманию зрителей представят концертную программу "Музыкальные каникулы".

В субботу и воскресенье, 11 и 12 августа, в столичном цирке перед жителями и гостями Астаны выступят артисты Московского цирка Никулина с программой "Планета 13". Начало в 16:00.

Театр кукол для своих маленьких зрителей подготовил сказку А. Салаева "Проделки лени". Спектакль можно увидеть в выходные, начало – 12:00 и в 14:00.

Кроме того, с 6 по 11 августа запланированы спортивные мероприятия. Так, в течение недели в спорткомплексе "Даулет" среди детей до 12 лет будут проходить состязания Кубка Казахстана по теннису.

В спорткомплексе "Барыс-Арена" с 9 до 12 августа запланированы матчи в рамках ІХ Международного турнира по хоккею "Кубок Президента РК". Матчи будут проходить с 14:00.

Завершат неделю 4-й этап Кубка Астаны по драг-рейсингу и спортивные мероприятия в парках города по программе Fitness Park Astana. Они пройдут 12 августа.

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