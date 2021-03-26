«Бала дауысы»: новые встречи и новые песни

Авторский проект Фонда Алии Назарбаевой «Жандану әлемі» работает с 2016 года при поддерж­ке Министерства культуры и спорта РК и Фонда Нурсултана Назарбаева.

Организаторы приглашают детей в возрасте от 8 до 12 лет стать участниками уже полюбившегося всеми музыкального проекта страны. С 25 марта по 15 мая в дистанционном формате будет проведен отборочный тур. Это отличная возможность для ребят всех регионов республики заявить о себе и проявить свой талант. Заявки принимаются на сайте www.baladauysy.kz.

Успех и популярность проекта в первую очередь обусловлены достижением его главной цели – выявление и поддержка музыкально одаренных ребят, помощь в реализации их творческого потенциала. «Бала дауысы» – это социальный проект, участие детей на всех этапах бесплатное.

Важная особенность конкурса в том, что в его рамках будет создан сборник новых детских песен, авторами которого станут композиторы из 17 регионов. Уже в октябре сборник будет безвозмездно передан в школы и доступен на официальном сайте конкурса.

Масштабность творческого проекта подтверждает из года в год растущее количество заявок от ребят. Благодаря участию в «Бала дауысы» юные таланты развивают творческий кругозор, обретают уверенность в своих силах и новых друзей. Ребята общаются с профессиональными певцами, композиторами, педагогами, которые делятся с ними своим опытом. Также участие в престижном проекте комплексно готовит вокалистов к большой сцене: это постановка голоса, правильное исполнение музыкальных произведений, актерские навыки, возможность пробовать себя в разных вокальных стилях.

Приобретенные знания и опыт юные конкурсанты продемонстрируют в финале сос­тязания. Кстати, участники предыдущих сезонов уже делают первые успешные шаги на профессиональной сцене. Так, Садраддин Болат, финалист 2016 года, сегодня возглавляет музыкальный рейтинг популярных исполнителей, имея миллионную армию поклонников. Мария Затварницкая успешно обучается в Музыкальном колледже им. Г. Вишневской в Москве.

Финальные концертные прог­раммы участников проекта становятся грандиозным шоу. Его ждут и конкурсанты, и зрители, получающие не только невероят­ное эстетическое удовольствие, но и мощный заряд энергии и массу эмоций.

Высокий уровень проведения конкурса обусловлен тем, что большая команда кропотливо работает над мельчайшими деталями. Профессиональный подход применяется ко всему – от технического оснащения до глубоко продуманного сценария мероприятия.

В этом году итоги конкурса будут подведены в октябре в Нур-Султане, мы увидим результаты усердной подготовки юных артистов. Нас ждут две концертные программы, на которых дети исполнят популярные композиции казахстанской и зарубежной эстрады и новые произведения, созданные специально для «Бала дауысы».