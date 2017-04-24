​«Бала дауысы» собирается в путь

Самый ожидаемый детский музыкальный проект посетит все регионы страны, объединив тысячи маленьких казахстанцев в возрасте от 7 до 13 лет, их родителей и педагогов. Автор идеи и генеральный продюсер конкурса – Алия Назарбаева и ее фонд «Жандану әлемі». В нынешнем году «Бала дауысы» поддержали Министерство культуры и спорта и Фонд Первого Президента – Лидера нации.

«Бала дауысы» – не просто конкурс. Это масштабный социальный проект, главной целью которого является создание новых детских песен для самых маленьких граждан нашей страны. Павлодарская область даст старт конкурсу не случайно, ведь именно юные павлодарцы Мария Затварницкая и Мария Мерхат стали обладателями Гран-при «Бала дауысы-2016». В областной центр приедут 23 финалиста прошлого сезона из 14 областных центров, Алматы и Астаны, чтобы подарить зрителям яркое и незабываемое шоу. Пожалуй, это первый масштабный детский гастрольный тур в музыкальной истории страны.

С 13 мая по 22 июня творческая команда проекта, в составе которой известные эстрадные исполнители, продюсеры, телевизионная группа, поедет по городам и селам республики, чтобы выявить 16 самых талантливых ребят. Они отправятся в школу музыки «Бала дауысы», которая распахнет двери в Алматы на базе национального центра «Бобек». Там в течение двух месяцев с юными исполнителями будут работать профессиональные музыканты, хореографы, стилисты, актеры, чтобы подготовить детей к суперфиналу конкурса.

Следует особо отметить, что суперфинал в нынешнем году пройдет на специально возведенной сцене ледового дворца «Алматы Арена», и его увидят 12 тыс. зрителей! Три конкурсных дня позволят ребятам проявить свой талант, исполняя мировые хиты, любимые народные песни и произведения казахстанских композиторов. Завершится конкурс гала-концертом, на котором дети споют в дуэте со своими наставниками. Все финальные программы будут транслироваться в эфире республиканского телеканала, а весь творческий процесс будет доступен в режиме реального времени на официальном сайте конкурса www.baladauysy.kz. На сайте можно получить и всю информацию о проекте.

Победитель – самый лучший детский голос Казахстана – станет обладателем гранта на обучение в престижном музыкальном учебном заведении страны и путевки в парижский Диснейленд. Его выберут зрители и телезрители.

А пока «Бала дауысы» собирается в путь. Организаторы уверены, что конкурс поможет нашим детям обрести новых друзей и станет символом единения, добра, мира и любви.