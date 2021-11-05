Общество
Балаева открыла V Форум создателей казахоязычного онлайн-контента QAZFORUM
Состоялось открытие V Форума создателей казахоязычного онлайн-контента QAZFORUM на тему: «Казахоязычный интернет: новые реальности и вызовы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.    

Открыла работу форума министр информации и общественного развития РК Аида Балаева и Временный поверенный в делах США в РК Джуди Куо.

Отметим, мероприятие организовано Посольством США в РК и проходит в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и США.

Министр в своем выступлении отметила, что создание качественного контента в средствах массовой информации на казахском языке – одно из приоритетных направлений работы Министерства информации и общественного развития РК. Так, на сегодняшний день доля казахоязычного контента в государственных СМИ составляет около 80%. Если 10 лет назад было всего 6 сайтов, распространяющих информацию на государственном языке, то сегодня ситуация совершенно иная. Из года в год растет как количество казахоязычных интернет-порталов, так и число читателей. За последние 2 года открыто 46 новых сайтов.





Вместе с тем министр А. Балаева обратила внимание на необходимость дальнейшего профессионального роста казахстанских журналистов. В своем выступлении она рассказала, что при министерстве была создана рабочая группа, которая проанализировала казахскоязычный контент, публикуемый в средствах массовой информации.

"Многие информационные сайты предпочитают подавать ту или иную информацию короткой и легкой в восприятии. Поэтому сегодня возникло такое понятие как «Интіл» («Intil») по правильному правописанию. Несмотря на это, на многих сайтах, которые акцентируют внимание на быстром распространении информации, нет самой чистоты языка. Всё это негативно влияет на изучение казахского языка через интернет.

В этой связи в сентябре этого года при поддержке министерства впервые был подготовлен сборник «Сөзтүзер. Қате қолданыстар сөздігі». В этой книге собраны более 3,5 тысяч распространенных словосочетаний и приведены более 2 тысяч конкретных примеров".



Кроме того, А. Балаева подчеркнула влияние глобальной цифровизации на изменение работы мировых традиционных медиа.

"Особенно это было видно во время пандемии в прошлом году. В обществе актуальность приобрела инфодемия из-за большого потока недостоверной информации, которая шла через различные соцсети и мессенджеры WhatsApp, Telegram-каналы, YouTube и ТikТок. Поэтому нами было принято своевременное решение создать и запустить портал Stopfake.kz. До сегодняшнего дня посредством данного ресурса было опровергнуто около 2 тысяч фейк-информаций, которые вызывали обеспокоенность в обществе. Только за последнюю неделю просмотр сайта превысил 66 тысяч. В этой связи хочу обратить внимание журналистов, что необходимо постоянно проводить фактчекинг информации», — сказала Аида Балаева.



В форуме принимают участие более 100 профессионалов со всего Казахстана. В числе участников – медиа-эксперты, блогеры и журналисты, главные редакторы и первые руководители СМИ, digital-эксперты и создатели нового контента.

Напомним, что QazForum является уникальной площадкой, нацеленной на развитие казахоязычных онлайн-медиа, увеличение качественного контента и поиск путей решения актуальных проблем в казахском сегменте сети Интернет.



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