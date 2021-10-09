Балаева встретилась с членами Общественного совета Нур-Султана

В столичном Доме дружбы состоялась серия встреч министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой с членами Общественного совета, представителями научной и творческой интеллигенции, этнокультурных объединений и активом города Нур-Султана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.
На встрече с членами Общественного совета города Нур-Султана А. Балаева проинформировала о проводимой министерством работе по совершенствованию и координации деятельности общественных советов, в том числе с учетом законодательных поправок, принятых в этом году.
Министр отметила, что общественный совет стал реальным институтом для выражения мнения гражданского общества, а принятые в 2021 году законодательные новшества стали прорывом в деле совершенствования их деятельности. Так, в настоящее время 249 общественных советов непосредственно вовлечены в осуществление общественного контроля в четырех формах: общественный мониторинг, общественная экспертиза, общественные слушания и заслушивание отчетов руководителей госорганов.
Министр призвала членов Общественного совета активнее использовать свои полномочия, предоставляемые законодательством.
Со своей стороны участники встречи рассказали о своем опыте и проблемных вопросах в практической реализации законодательных поправок по расширению полномочий общественных советов.
В конце А. Балаева проинформировала, что теме общественных советов будет посвящена отдельная площадка X Гражданского форума, который состоится в конце ноября текущего года в Алматы в честь 30-летия Независимости Казахстана.
Отдельная встреча состоялась с представителями научно-творческой интеллигенции столицы, в ходе которой министр еще раз обратила внимание участников на важности совместных усилий в реализации Послания Главы государства, где особую роль в развитии страны Президент отводит национальной интеллигенции. В частности, А. Балаева отметила: "Интеллигенция всегда вела наш народ вперед, наставляя молодежь и занимаясь просвещением, и это понимание особенно важно в год 30-летия Независимости", — сказала министр.
Она подробно рассказала о ходе реализации инициативы Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева "Рухани жаңғыру", отметив, что с 2021 года программа перешла в формат Дорожной карты по переходу на этап национальной модернизации общественного сознания.
Говоря об особой роли интеллигенции в реализации "Рухани жаңғыру", министр рассказала об успехе проекта "100 книг", благодаря которому произведения 60 поэтов, писателей были переведены на 6 мировых языков и распространены в 90 странах мира.
На встрече с активом столичного акимата министр акцентировала внимание на необходимости наращивать работу по информированности населения об инициативах Президента и Правительства страны. А. Балаева подчеркнула, что общественное развитие во многом зависит от эффективного взаимодействия центральных и местных государственных исполнительных органов с гражданским обществом, научной и творческой интеллигенцией, молодежью.
Участники встреч с министром отметили особую важность подобных мероприятий в формате обмена мнений и рекомендаций в деле общественного развития в год празднования 30-летия Независимости Казахстана.
На встрече с членами Общественного совета города Нур-Султана А. Балаева проинформировала о проводимой министерством работе по совершенствованию и координации деятельности общественных советов, в том числе с учетом законодательных поправок, принятых в этом году.
Министр отметила, что общественный совет стал реальным институтом для выражения мнения гражданского общества, а принятые в 2021 году законодательные новшества стали прорывом в деле совершенствования их деятельности. Так, в настоящее время 249 общественных советов непосредственно вовлечены в осуществление общественного контроля в четырех формах: общественный мониторинг, общественная экспертиза, общественные слушания и заслушивание отчетов руководителей госорганов.
Министр призвала членов Общественного совета активнее использовать свои полномочия, предоставляемые законодательством.
Со своей стороны участники встречи рассказали о своем опыте и проблемных вопросах в практической реализации законодательных поправок по расширению полномочий общественных советов.
В конце А. Балаева проинформировала, что теме общественных советов будет посвящена отдельная площадка X Гражданского форума, который состоится в конце ноября текущего года в Алматы в честь 30-летия Независимости Казахстана.
Отдельная встреча состоялась с представителями научно-творческой интеллигенции столицы, в ходе которой министр еще раз обратила внимание участников на важности совместных усилий в реализации Послания Главы государства, где особую роль в развитии страны Президент отводит национальной интеллигенции. В частности, А. Балаева отметила: "Интеллигенция всегда вела наш народ вперед, наставляя молодежь и занимаясь просвещением, и это понимание особенно важно в год 30-летия Независимости", — сказала министр.
Она подробно рассказала о ходе реализации инициативы Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева "Рухани жаңғыру", отметив, что с 2021 года программа перешла в формат Дорожной карты по переходу на этап национальной модернизации общественного сознания.
Говоря об особой роли интеллигенции в реализации "Рухани жаңғыру", министр рассказала об успехе проекта "100 книг", благодаря которому произведения 60 поэтов, писателей были переведены на 6 мировых языков и распространены в 90 странах мира.
На встрече с активом столичного акимата министр акцентировала внимание на необходимости наращивать работу по информированности населения об инициативах Президента и Правительства страны. А. Балаева подчеркнула, что общественное развитие во многом зависит от эффективного взаимодействия центральных и местных государственных исполнительных органов с гражданским обществом, научной и творческой интеллигенцией, молодежью.
Участники встреч с министром отметили особую важность подобных мероприятий в формате обмена мнений и рекомендаций в деле общественного развития в год празднования 30-летия Независимости Казахстана.