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Баланс интересов и реалий
Тусупбекова Лаура
корреспондент

Мажилис на пленарном заседании под председательством спикера Ерлана Кошанова принял в работу проект закона о банкротстве граждан и восстановлении их платежеспособности. В аккурат к этому депутаты озвучили депутатский запрос, в котором призвали уполномоченные органы бороться с условиями, из-за которых люди становятся банкротами.

Напомним, что принять нормы о банкротстве физических лиц поручил Глава государства, и, как подчеркнул спикер Ерлан Кошанов, в законопроекте важно найти баланс между интересами финансовых институтов и запросами наших граждан. А еще Ерлан Кошанов поручил обсуждать до­кумент открыто.

Заключение по законопроекту депутаты обещают подготовить к апрелю следующего года.

– Целью данного законопроекта является создание современного института восстановления платежеспособности, направленного на решение вопросов, связанных с неплатежеспособностью граж­дан Казахстана. В частности, к долж­никам предусмотрена процеду­ра внесудебного банкротства, восстановления платежеспособности и судебного банкротства. Вместе с тем предусматривается и установление ответственности, – сказал председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Марат Кусаинов.

Депутат Дания Еспаева напомнила, что на протяжении 10 лет народные избранники настаивали на разработке такого закона, и выразила надежду, что его принятие облегчит участь многих тысяч казахстанцев. В то же время, подчерк­нула депутат, нужно понимать, что банкротство – это результат проблемы, тогда как ее причины – в другом.

– Решая последствия, мы считаем необходимым минимизировать и их причины. Должен быть комплексный подход. Доводит до банкротства ситуация с низкими доходами населения, неадекватно завышенными процентными ставками, а также кажущаяся дос­тупность кредитов для физичес­ких лиц, – сказала Дания Еспаева.

Она отметила, что низкий уровень доходов основной части населения вынуждает их брать онлайн-займы на текущие нужды, такие как оплата аренды жилья, учебы для детей, оплата ежемесячного кредита в другом банке, покупка продуктов питания и т. д.

– Предельно легкие способы получения беззалоговых займов, когда деньги выдаются быстро и без учета уровня дохода заемщика, но при этом риски закладываются в высокую процентную ставку, способствуют массовой закредитованности населения, – отметила она.

По мнению депутата, снижение предельного размера переплаты по микрокредиту до 50 МРП в 2 раза – со 100% до 50% от суммы микрокредита, а также обязательное предоставление отсрочки на текущих или улучшающих условиях не решает проблему, которая сводится к легкости получения гражданами онлайн-займов, что связано с высокими рисками мошеннических действий по оформ­лению займов на третьих лиц.

– Так, например, 6 мая в СМИ появилась информация о мошеннике, который оформлял кредиты под чужим ИИН, где они были в открытом доступе. При этом его жертвами оказались порядка 100 граждан из разных регионов. Преступник оформлял кредиты через онлайн-банкинг. И таких случаев оформления онлайн-займов очень много. По данным Генеральной прокуратуры, за последние 5 лет число киберпреступлений выросло в 10 раз. Уже зарегистрировано более 20 тысяч эпизодов, – констатировала Дания Еспаева.

По ее мнению, высокие проценты являются основной причиной попадания населения в долговую яму, в результате чего они могут быть лишены своего имущества, в том числе и единственного жилья.

– Доля проблемных займов в микрофинансовых организациях ежегодно растет. Так, по состоянию на март 2022 года из 1 212 тысяч заемщиков 435 тысяч являются проблемными. Это только те, которые отражены на балансе МФО. Кроме того, просроченные займы 479 тысяч заемщиков, или более половины, проданы коллекторским компаниям. Таким образом, общее количество проблемных займов в портфеле микрофинансовых организаций составляет 914 тысяч, или более половины, – констатировала депутат.

В связи с этим депутат предлагает запретить онлайн-кредитование как важного фактора неадекватной закредитованности населения и мошенничеств в этой сфере.

Согласно повестке, депутаты одобрили ряд законопроектов, среди которых поправки по вопросам развития рынка стрессовых активов. Как отметил в своем содокладе депутат Анатолий Бойчин, в настоящее время уровень стрессовых активов по банковской сис­теме не представляет угрозы для финансовой стабильности финансового сектора Казахстана. Однако на балансах банков и их дочерних организаций все еще сохраняется значительный объем стрессовых активов, включающих проблемные кредиты, недвижимость, земельные участки, производственные объекты и оборудование, которые необходимо вовлечь в экономический оборот.

– Законопроект направлен на создание благоприятных условий для развития ликвидного рынка стрессовых активов и вовлечение их в экономический оборот, для достижения которых необходимо обеспечить беспрепятственный доступ к рынку стрессовых активов широкого круга инвесторов, – отметил мажилисмен.

Также Мажилис одобрил ратификацию соглашения между правительствами Республики Казахстан и Кабинетом министров Кыргызской Республики об оказании безвозмездного военно-технического содействия в обеспечении безопас­ности Центрально-Азиатского региона. Согласно документу, для обеспечения безопасности и оборонного потенциала Центрально-Азиатского региона казахстанская сторона оказывает кыргызской стороне военно-техническое содействие в виде безвозмездной передачи военного имущества. Наименование и объемы военного имущества согласовываются по дипломатическим каналам уполномоченными органами сторон.

Также в ходе заседания депутаты во втором чтении одобрили поправки по вопросам улучшения качест­ва жизни лиц с инвалидностью.

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