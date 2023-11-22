Баланс инвестиций

Уровень изношенности коммунальных сетей в Карагандинской области довольно высок – 70%. Это, скажем так, «средняя температура» по региону. В Караганде, где монополисты побогаче, показатель чуть ниже, а в моногородах и райо­нах – выше. Но итог везде один: недогрев из-за тепловых потерь в «оголенных» теплосетях и факты отключения воды из-за аварий на дырявых водопроводах. Коммуникации держатся исключительно на латках, чопиках и качестве советской стали.

Плачевнее всего ситуация с электрическими сетями в Абайском, Каркаралинском, Осакаровском и Нуринском районах. Здесь свет отключается при малейшем усилении ветра или снегопаде. ЛЭП, опоры и трансформаторы, установленные полвека назад, не выдерживают нагрузки. Изношенность электрических сетей и оборудования составляет 85%. Это значит, что почти все они отслужили свой нормативный срок. Их давно пора менять, но на масштабную реконструкцию у услугодателя нет средств.

В Темиртау сложная ситуация с отоплением. Уровень изношенности городских тепловых сетей составляет 75%. И все из-за многолетних недоремонтов. Дело в том, что на протяжении почти 30 лет здешние трубы находились на балансе компании «АрселорМиттал Темиртау». Тариф на отопление для населения был минимальным. Власти считали, что владелец металлургического комбината должен проявлять социальную ответственность, дотируя коммунальные услуги для населения города, который сам же и загрязняет.

На деле компания в модернизацию сетей не вкладывалась. Если где-то происходила авария, то, чтобы ее устранить, АО «АМТ» ради экономии использовало трубы собственного производства. Зачастую они были из неподходящих марок стали, что существенно сокращало срок их службы. А несколько лет назад «АрселорМиттал Темиртау», избавляясь от убыточных активов, передал коммуникации на баланс города. Вот тогда местные власти и схватились за голову, увидев, в каком удручающем состоянии находятся теплотрассы и внутри­квартальные сети.

А вот в Караганде самое слабое коммунальное звено – канализационная система. Степень ее изношенности составляет 84%. Нынешней зимой обрушилась часть подземного коллектора № 10, который отводит половину городских нечистот. Фекалии просочились в грунт, попали в Федоровское водохранилище, а оттуда потекли в речку Малая Букпа.

Зловонный запах распространился по юго-восточной части Караганды. Коммунальщики тогда прочистили канализационную трубу и заделали брешь, но проблему это не решило. В городе как минимум три ветхих коллектора, которые может прорвать в любую минуту. Их нужно срочно реконструировать, иначе затопления отходами жизнедеятельности не избежать.

– Чтобы свести к нулю существующий уровень изношенности водопроводных и канализационных сетей, надо повысить тариф более чем в 40 раз! – сказала на одном из совещаний начальник планово-экономического отдела компании «Караганды су» Айман Жумабекова. – На реконструкцию коллекторов нужны миллиарды. Ни один потребитель такую финансовую нагрузку не осилит.

А нам, кроме как из тарифа, брать деньги неоткуда.

С 1 июля в Карагандинской области подорожали почти все коммунальные услуги. Новые тарифы получили 11 крупных монополистов. Средний рост составил 15%. На то было несколько причин. Первая – повышение отпускных цен на электроэнергию на ТЭЦ и ГРЭС. Вторая – увеличение зарплат производственного персонала компаний-услугодателей.

– Из-за низкой зарплаты у них происходил большой отток квалифицированных технарей, – пояснил руководитель департамента Комитета по регулированию естественных монополий по Карагандинской области Кымбат Бейсенов. – Но в конце прошлого года были внесены поправки в Закон РК «О естественных монополиях», которые позволили повысить заработную плату производственному персоналу до среднестатистического областного уровня. В результате оклады работников энергопроизводящей компании Bassel Group LLC увеличилась с 81 тысячи до 257 тысяч тенге, ТОО «Караганда Энергоцентр» – со 153 тысяч до 257 тысяч тенге, ТОО «Караганды су» – со 148 тысяч до 295 тысяч тенге. Я считаю, этого достаточно.

Но одного повышения тарифов мало. Для того чтобы провести серьезную модернизацию старых подстанций, линий электропередачи, водопроводов и тепловых магистралей, нужны крупные финансовые вливания. По словам главы карагандинского ДКРЕМ, у монополистов есть два дополнительных источника финансирования – инвестиционные программы и бюджет. Надо сказать, что второй доступен только тем компаниям-услугодателям, учредителями которых являются госорганы.

А таких в Карагандинской области большинство.

– По итогам 2023 года общая сумма инвестиций всех субъектов естественных монополий Карагандинской области составит 7,873 миллиарда тенге. Причем 3,5 миллиарда из них – за счет бюджета, – отметил руководитель ДКРЕМ Кымбат Бейсенов.

Действительно, местные власти собираются вливать бюджетные деньги в модернизацию коммунальных сетей, способствуя снижению аварийности. В частности, в Темиртау планируется реконструи­ровать пять тепловых магистралей. Ожидается, что деньги на это возьмут из областного бюджета.

Что касается Караганды, то здесь в 2024 году намереваются сделать капитальный ремонт двух канализационных коллекторов. Проекты эти многомиллиардные, а у водного монополиста таких денег нет. Поможет государственное финансирование. Благо законодательство позволяет. Ведь компания «Караганды су» на 51% принадлежит государству.

– Сейчас работаем по программе «Тариф в обмен на инвестиции», – резюмировал Кымбат Бейсенов. – Наша цель – снизить уровень изношенности сетей и оборудования к 2030 году на 15%. Считаю, это реальный показатель. Его вполне можно достичь. Причем если будут еще и крупные инвестиции из госбюджета, то большого роста тарифов для потребителей нам удастся избежать.