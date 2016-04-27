​Балетный праздник

Евгения МЯГКОВА

Трехдневный балетный праздник ожидает Алматы с 4 по 6 мая. Выступления «Астана-Балет» пройдут на сцене Казахского государственного академического театра оперы и балета им. Абая. Публика увидит новые работы коллектива – балеты «Кармен», Gaia и программу «Астана-Балет GALA». Обширная и насыщенная программа позволит зрителям не просто погрузиться в атмосферу изящества и красоты танца, а проследить историю становления молодого коллектива.

В первый день будут представлены фрагменты одной из первых крупных постановок театра – балета «Алем» (хореограф – Н. Дмитриевский, музыка – А. Амар, Б. Гафаров), а также балет бельгийского хореографа Рикардо Амаранте Gaia, премьера которого состоялась совсем недавно.

Вечер одноактных балетов познакомит зрителей с балетами Gaia и «Кармен» (хореограф – М. Авахри, музыка – Ж. Бизе – Р. Щедрин). Спектакль «Кармен» был восторженно принят на фестивале «Звезды белых ночей» в Санкт-Петербурге во время гастролей театра «Астана-Балет» в 2015 году. Высокую оценку дал постановке известный хореограф Борис Эйфман, а также петербургские балетные критики. В заключительный день гастролей алматинцы увидят программу «Астана-Балет GALA». В блистательных номерах программы, многие из которых с восторгом принимала публика в Америке и Европе, прослеживаются темы Великой степи, восточные мотивы.

Масштабные гастроли театра «Астана-Балет» станут настоящим праздником искусства, откроют для всех, кто любит балет, новые имена, станут важным событием в культурной жизни Алматы.

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